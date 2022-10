Miguel Velasco, presidente del gremio, informó a gestión.pe que solo en setiembre -comienzo de la temporada de cruceros al Perú- cuatro de estas embarcaciones (4,500 pasajeros en total) cancelaron su ruta hacia el país. Y hay otros 11 con un total de 8,500 pasajeros que tenían planificado llegar a las costas entre octubre y diciembre de este año pero que estarían evaluando no hacerlo.

Y es que de acuerdo al procedimiento vigente de la Dirección Regional de Salud del Callao, si en un crucero turístico o buque mercante se identifica un caso de COVID-19, toda la nave debe quedar en cuarentena, sin posibilidad de que cumpla sus actividades en el Perú ni que pueda seguir con sus itinerarios hacia otros países.

Dicha medida, según cálculos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) tendría un costo aproximado de US$ 60,000 por día para los cruceros, lo que se traduce en pérdidas. Por ello, las embarcaciones estarían redirigiendo su curso a países vecinos (Chile y Ecuador) que tienen regulaciones sanitarias más flexibles.

Fuentes allegadas a las Mesas Ejecutivas donde se discuten diversos temas del sector turismo informaron a gestion.pe que el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) ha dado a conocer una propuesta que reemplazaría la medida vigente , la cual -además- estaría lista para publicarse esta semana.

Las condiciones:

De acuerdo a la propuesta se plantearon tres escenarios:

Sin casos COVID : los pasajeros y tripulantes pueden desembarcar.

: los pasajeros y tripulantes pueden desembarcar. Con sospecha de COVID: el pasajero o tripulante deberá permanecer en aislamiento en su camarote. Los demás pasajeros pueden desembarcar.

Con casos de COVID: el pasajero o tripulante deberá permanecer en aislamiento en su camarote. Los demás pasajeros pueden desembarcar.

Es decir, en ningún caso se declararía la cuarentena total del crucero o buques mercantes, que también son afectados con la medida actual. Según la Asociación Marítima del Perú (Asmarpe), una semana de cuarentena tiene un costo de US$ 100,000 para dichas embarcaciones.

“Es vital que el Ministerio de Salud del Perú publique la nueva norma porque estamos en fechas límites en el que los cruceros deciden si vienen o no. Ellos consideran un tiempo porque si no llegan a Perú deben ofrecer un nuevo paquete al cliente o tramitar un reembolso. Si no se aprueba cuanto antes, también significa una pérdida económica para las diferentes regiones”, señaló Velasco.

Cabe indicar que en el año prepandemia, el Perú recibió 89 cruceros con un total de 65,873 pasajeros en los puertos de Salaverry (La Libertad), Pisco (Ica), Matarani (Arequipa) y Callao.