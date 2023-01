De acuerdo a cálculos realizados por el Centro de Estudios de la Mype, 100.000 puestos de trabao formal a la crisis política y social, que ha provocado manifestaciones en varias regiones del país en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

La Mypes Unidas del Perú indicarón que el impacto de la pérdida de la campaña navideña, sumado a las deduas que provocan sobreendeudamiento en las empresas y el alza permanente de la electricidad y los insumos para la producción afectarían la estabilidad de las empresas, las cuales tendrían que prescindir de sus trabajadores en las próximas semanas si continúa la crisis.

En ese sentido, detallaron que los sectores más afectados por las movilizaciones y bloque de vías son los de turismo, confecciones, calzado, panaderías y comercio minorista, entre otros.

“El Gobierno debe garantizar el derecho al trabajo de millones de peruanos llamando al orden a los miles de peruanos que realizan de un lado marchas pacíficas, pero también a los que usan el caos y enfrentan a la democracia con violencia, poniendo en riesgo la vida de los que acompañan estas movilizaciones, pedimos a nuestros hermanos de las regiones del sur de nuestro Perú a protestar sin violencia”, se lee en el comunicado de las Mypes Unidas del Perú.

Asimismo, le reiteraron al Ejecutivo el pedido de implementar urgentemente un plan de salvataje para las Mypes estableciendo una regua tributaria que evite el alza de los impuestos como el ISC, las cobranzas coactivas abusivas y la recuperación de los fraccionamientos perdidos como fruto de la crisis.

“Mypes Unidas del Perú respalda el pedido de la Asociación de Mujeres Bodegueras (AGREMUB) y la Asociación de Panaderías (ASPAN), para que el ISC no sea reajustado este 2023 y los precios no se incrementen. La amnistía de todas las multas y sanciones administrativas impuestas a las Mypes panaderas y bodegas por parte la municipalidad para mejorar sus posibilidades de no quebrar” añadieron

Finalmente, mostraron su respaldo a las fuerzas del orden para que, dentro del marco de la constitución y las leyes, protejan la vida y el orden en la país. Además, de que los peruanos puedan resolver los problemas con el diálogo.

