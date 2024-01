Jesús Gerardo Risco Morales, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Aguas Verdes -localidad del extremo noroccidental del país, e Tumbes- indicó a Gestión que la crisis de violencia ya afecta a toda la comunidad fronteriza.

“Desde ayer por la tarde (martes) las tiendas comerciales en zonas de Aguas Verdes cerraron, para prevenir cualquier acto de violencia en esta zona de la frontera (...) Hemos visto el incremento de la presencia policial tanto de Ecuador como de Perú, así como la presencia de miembros del Ejercito peruano”, precisó.

“Hoy en la mañana se restringió el tránsito del puente Internacional, pero a medidas que pasaron las horas se flexibilizó y se está controlando a todos los que ingresan y salen del país (...) Ha descendido la presencia de turistas ecuatorianos en territorio peruano. Estamos operando con las tiendas abiertas a un 60%, que están en una zona cercana a la comisaría de Aguas Verdes. El 40% de las tiendas permanecen cerradas”, agregó.

Risco Morales señaló además que están pidiendo la presencia de personal de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) para combatir todo tipo de terrorismo y violencia. “El gobierno peruano ha dado un decreto de emergencia para la región Tumbes, Piura y Cajamarca. Queremos mayor seguridad, porque los empresarios que invierten y buscan desarrollo, al ver este peligro, sacan su capital de la región”.

Impacto a nivel de comercio transfronterizo

Óscar Quiñones Palza, jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima, indicó a Gestión que Ecuador es un país importante, especialmente para las pequeñas y medianas empresas; “los países de la región son destino de exportaciones peruanas”.

Sin embargo, advirtió que el actual estado de emergencia no debería afectar el comercio, porque el que las autoridades intervengan a las personas no quiere decir que las actividades económicas se paralicen. “Entonces, el impacto no va a ser muy grande”.

No obstante, reconoció que a nivel transfronterizo podría haber algún impacto, por ejemplo, si se decide cerrar la frontera. Medida que aún no se contempla por parte del gobierno peruano.

“En el comercio transfronterizo tenemos alimentos. Son productos que se comercializan en frontera, para la población de la zona. En tanto, lo que es comercio exterior va seguir, quizá un poco más lento por los controles, pero no se van a detener”, refirió.

Productos que se importan y exportan

De acuerdo con el Idexcam, de enero a noviembre, los productos que se exportamos a Ecuador son: alimentos para animales, harina de pescado, alambre de cobre afinado, lubricantes, algunos minerales, entre otros.

En tanto, los productos que importamos de Ecuador están: el aceite crudo de petróleo, por valor de US$ 148 millones; tableros de madera globerada por US$ 70 millones; cocinas de uso doméstico, por US$ 40 millones, entre otros.

“Entre enero y noviembre del 2023 importamos desde Ecuador US$ 555 millones, mientras que exportamos a ese país US$ 1,079 millones”, detalló Quiñonez.

Datos

Respecto al combustible, el jefe del Idexcam indicó que este producto sigue siendo subvencionado en Ecuador, “por lo que es más barato que en Perú”. Recordó que, durante el año pasado, se trató de aprobar normas que impidieran que los vehículos de carga acondicionaran nuevos tanques para traer combustible de países que lo tienen a precios más bajos.

