El último reporte de Comex califica de preocupante que, en comparación con las partidas presupuestales de subsidios otorgados por el Estado, que cuentan con porcentajes de ejecución en su mayoría entre el 80% y 100%, el sector salud, que cuenta con un PIM de más de S/ 1,063 millones (el segundo más alto) para la lucha contra la Covid-19, solo ha ejecutado un 25.4% , un poco más de S/ 270 millones, y el Ministerio de Salud (Minsa) solo un 19.1% de un PIM de S/ 633 millones.

“Ello, en un contexto en el que el coronavirus está aún lejos de haber sido apuntalado en términos de casos confirmados y fallecimientos, exige tomar acciones y realizar ajustes cuanto antes”, refiere el gremio.

Por ejemplo, en Lambayeque y Piura, los departamentos con la mayor tasa de letalidad por esta enfermedad, el presupuesto del sector salud representa un 11.8% y 9.6% del total, respectivamente, contra el 80.6% en Lambayeque y el 81.6% en Piura de los sectores protección social y trabajo juntos, que en su vasta mayoría corresponden a los subsidios.

En términos de gasto ejecutado, salud tan solo representa un 3.8% (S/ 4.2 millones) del total en el primer departamento y un 2.9% (S/ 5.3 millones) en el segundo (con ratios de ejecución del PIM del 20.5% y el 19.7%, respectivamente).

“¿No son aquí urgentes reasignaciones presupuestales y eliminar cualquier retraso o ineficiencia del gasto público?”, se preguntó el gremio.

El gremio recuerda que según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Estado cuenta con un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 5,752 millones para combatir el coronavirus, del cual hasta el momento se ha ejecutado el 54.9%, es decir S/ 3,156 millones.

La gran mayoría del PIM ejecutado (91.5%) corresponde al Gobierno Nacional. Ello se debe a que los principales gastos que se han realizado son aquellos relacionados a los subsidios económicos.

Así, de los S/ 3,156 millones ejecutados, S/ 1,929 millones provienen del subsidio a hogares en condición de pobreza a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; mientras que S/ 588 millones provienen del subsidio para trabajadores independientes a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Con lo cual se obtiene que un total de S/ 2,517 millones, es decir, el 79.8% del gasto público para combatir la enfermedad (hasta ahora), se utilizó en estas transferencias monetarias.

“Claramente, no hay discusión con respecto a la importancia de estos montos. Después de todo, su objetivo es brindar liquidez a una población vulnerable que sobrevive gracias a los ingresos del día a día, y que ha visto estos reducirse prácticamente a cero. Otorgar rápidamente dinero a dicho grupo permite tanto asegurar su subsistencia como evitar la ruptura de la cadena de pagos, un principio que correctamente también se ha seguido para dar financiamiento al tejido empresarial. No obstante, el Gobierno no puede darse el lujo de descuidar otras responsabilidades ”, subrayó.