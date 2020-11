El último reporte de Comex da cuenta que durante el período enero a setiembre un 27.6% de los productos importados provinieron de China, con un valor de US$ 7,120 millones y una variación del -7.2% respecto de 2019. Le siguió EE.UU., que representó un 18.7% de nuestras importaciones, con un valor de US$ 4,822 millones y variación de -26.2%.

El único país con el que se consiguió una variación positiva en el período fue Canadá (+21.9%), que representó el 2.3% de nuestras importaciones y alcanzó un valor de US$ 597 millones.

Entre los productos más importados desde este último figuran los demás trigos (+57.9%), el trigo duro (+28.7%) y las lentejas, excepto para la siembra (+65.8%).

En lo que respecta al mes de setiembre, se registró una variación positiva respecto del año anterior con países como China (+4.7%), Argentina (+4.5%), Colombia (+4.3%) y Canadá (+94.4%), mientras que el panorama fue negativo con EE. UU. (-30.3%) y Brasil (-11.9%), principalmente.

Es importante mencionar que, en setiembre, las importaciones de laptops desde China alcanzaron la cifra de US$ 68 millones, un 209% más que en setiembre de 2019.

-Bienes de capital-

Entre los meses de enero y setiembre, las importaciones de bienes de capital representaron un 31.1% de las importaciones totales, con un valor de US$ 8,032 millones y una caída del 16.2% con respecto a 2019, de acuerdo a Comex.

Entre los principales productos importados se encontraron los celulares (US$ 620 millones; -21.1%), las laptops (US$ 387 millones; +31.1%) y los demás elevadores o transportadores de banda o correa (US$ 228 millones; +4,017.7%).

Por su parte, las importaciones de bienes intermedios representaron un 44.1% del total, con un valor de US$ 11,382 millones y una caída del 23.3% respecto de 2019. En el top tres de productos importados, se encuentran los aceites crudos de petróleo o mineral bituminoso (US$ 650 millones; -64.3%), el diésel 2 (US$ 641 millones; -32.1%) y el maíz duro amarillo (US$ 549; -4.6%).

Por último, los bienes de consumo representaron un 24.7% de nuestras importaciones y alcanzaron los US$ 6,363 millones, con una caída del 12.6% respecto de 2019.

Los tres productos más importados fueron las mascarillas de protección (US$ 413 millones; +9,104.3%), los demás medicamentos para uso humano (US$ 287; +11.6%) y los vehículos ensamblados con cilindrada entre 1,000 cm3 y 1,500 cm3 (US$ 264 millones; -35.2%).

-Nuevas tendencias-

No hay duda de que con la pandemia se han generado importantes cambios en los hábitos, intereses y preocupaciones de los consumidores. Así, por ejemplo, en el área recreativa, los juegos de ajedrez y damas alcanzaron un máximo de importación desde 2009, con un valor de US$ 1 millón y una variación positiva del 65.6% respecto de 2019.

También, al existir una mayor necesidad y preocupación por la salud, la importación de medicamentos que contienen vitaminas alcanzó el máximo histórico de US$ 35 millones en el período enero-setiembre, un 45.5% más de lo importado en 2019 .

Asimismo, se refleja la búsqueda de un estilo de vida más saludable y activo , pues los artículos y materiales para cultura física, gimnasia o atletismo también incrementaron su importación durante el período de enero a setiembre, con US$ 17 millones y una variación positiva del 10.9% respecto de 2019.

Solo en setiembre último se importaron US$ 2.9 millones, lo que generó un incremento del 82% con relación al mismo mes del año anterior.

Por otro lado, las bicicletas y demás velocípedos sin motor se han presentado como una nueva alternativa de transporte personalizado que impulsa las importaciones del producto. Así, en el período enero-setiembre, se importó un total de US$ 11 millones, lo que representó una variación del +7.1% respecto del año previo.

Con lo mencionado, se reconocen nuevas tendencias del consumidor peruano durante la pandemia, por lo resulta importante identificar