La demanda de electricidad durante la cuarentena ha registrado una caída aproximada de 30%. Esto se debe principalmente a que las grandes empresas, como las industrias extractivas, se encuentran paradas. Y si bien las personas se encuentra mayoritariamente en sus hogares, el incremento de consumo que esto representa no compensa lo que se pierde por los grandes clientes.

"Las medidas fuertes que ha tomado el Gobierno eran necesarias para atender la situación. Sin embargo, esto ha llevado una paralización importante de la actividad industrial, lo que se ha traducido en la caída del consumo de energía", afirma Jose Manuel Revuelta, country manager de Enel Perú.

Los clientes domésticos, es decir, el consumo de los hogares, ha mostrado un aumento. Esto se debe a que las personas permanecen una mayor cantidad de tiempo en casa y en algunos casos hacen trabajo remoto. Así, según comenta el ejecutivo, esta situación ha incrementado el consumo de energía en dicho segmento en un 10%.

"Pero ese crecimiento no ha compensado la caída enorme que ha tenido el resto de los sectores", indica Revuelta.

Enel Distribución, parte de Enel Perú, cubre la zona norte de Lima y abarca cerca de 1.4 millones de clientes y en el mercado regulado (incluye residenciales) la cuota de la compañía alcanza el 30%. De otro lado, en el mercado libre (de grandes consumidores), Enel Perú tiene una participación del 20%.

-Pago de servicios-

A la caída de la demanda de energía, que afecta al negocio de distribución eléctrica, se suma una contracción en la recaudación.

"La forma tradicional de pago de servicio eléctrico se se realiza en oficinas comerciales, de manera presencial", comenta el country manager de Enel Perú.

En el caso de Enel Distribución, antes de la cuarentena, el 40% de la recaudación por pago de servicios ocurre en oficinas comerciales y el 30% a través de otro tipo de colaboradores presenciales. Así, solo el 30% restante se hace a través de canales digitales, de manera no presencial.

"En muchos casos no es que la gente no quiera pagar, sino que se han visto con el problema de no poder salir para hacerlo. Como respuesta, hemos habilitado muchos canales digitales, formas de pago distintas y constante comunicación con los usuarios", afirma Revuelta.

Así, en la actualidad el 45% de lo recaudado se obtiene por pagos de manera no presencial.