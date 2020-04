El último sábado el Terminal Norte Multipropósito -administrado por APM Terminals Callao- informó que tuvo problemas para la recepción y despecho de contenedores debido a que un grupo de trabajadores asignados en la balanza de contenedores para las operaciones del turno de 15:00 a 23:00, no asistirían debido a que les habían otorgado descansos médicos, la que fue informado de un momento a otro.

Si bien este percance después se solucionó, esta situación abre el debate sobre la necesidad de contar con una plan de contingencia a fin de que las actividades del puerto no paren ante hechos que son difíciles de controlar, en pleno avance del Covid-19 sobre el territorio nacional, opinó el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Erik Fischer Llanos.

“De lo que pude averiguar (sobre el incidente en el Terminal Norte) es que el personal se hizo un chequeo y obtuvieron un certificado médico para quedarse en casa. Entiendo que estamos en una situación de crisis y es complicado tomando en cuenta que han habido casos de Covid-19 por lo que estamos en una situación muy tensa. Es explicable que este tipo de cosas suceda. ¿Qué debe pasar hacia adelante? un reenfoque de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) -que está haciendo un trabajo excelente- para concertar dado que necesariamente se requieren de equipos de backup (respaldo) ante este tipo de situaciones que son difíciles de controlar y evitar”, comentó Gestión.pe.

“¿Estas situaciones son explicables ante una crisis sanitarias? sí muy probablemente, ¿qué hay que hacer? estar preparados con un equipo de backup. Seguramente habrán especialidades en las que serán difícil contar con un equipo de respaldo. No obstante, se podrían traer especialistas de otros puertos e incluso a la Marina para unir esfuerzo y configurar equipos de emergencia . ¿Podemos suponer que nadie se va enfermar? no, es imposible no suponer eso”, agregó el empresario.

En esa línea, consideró que a pesar de la crisis hay momentos en que está muy bajo el movimiento del puerto y otros es que están en plena ebullición por lo que se requiere -subrayó- una ingeniería para racionalizar los ingresos y salidas al puerto.

“La APN tiene la oportunidad de concertar con los operadores para evitar desorden: el 70% de la carga se maneja a través de depósitos extraporturarios mientras que el 30% es de microempresarios que contratan sus agentes de aduanas. Actualmente -ante la crisis sanitaria- del primer grupo ya no llega al 70% ahora son el 40% de la carga y del segundo el 15% o menos, lo que implica que los volúmenes han bajado, por lo que los picos de carga y descarga tienen que ser descongestionados. Se requiere una nivel de concertación para distribuir mejor las horas, descongestionando el puerto. Se requiere una reingeniría para racionalizar los ingresos y salidas”, manifestó.

Para Fischer, la APN es una autoridad capacitada pare enfrentar esta problemática, por lo que pidió al Ejecutivo a respaldarla.

“No podemos dar malas señales como país, ni estrangular el canal por lo que se generan divisas en exportaciones e importaciones, que permite movilizar una economía dañada. Si se enferma el puerto, lo único que va hacer es agravar la situación que atraviesa el país”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: