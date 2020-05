El Ejecutivo aprobó el protocolo sanitario para que restaurantes reinicien sus actividades en las modalidades de delivery y recojo en local, que abarca desde la preparación de los alimentos, hasta las consideraciones higiénicas que debe tener el personal del local y también los clientes, en un marco de emergencia sanitaria por el avance del coronavirus (COVID-19).

La empresa, primero, deberá solicitar la autorización de reinicio de actividades ante las autoridades del sector correspondiente, elaborar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y será el gerente general quien asegure los recursos para la aplicación del protocolo.

Entre las disposiciones generales del servicio, se establece que todo el personal que no mantenga una distancia de al menos dos 02 metros con los proveedores y clientes será considerado con riesgo medio de exposición y deberán pasar por la prueba rápida (pruebas serológicas o molecular) de COVID-19 antes de regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo.

Se debe implementar una política de no contacto durante el servicio, no se debe recibir pedidos de forma presencial y no ofrecer el servicio de atención en salón, por lo que se debe publicar la oferta u otra información necesaria de manera clara y visible.

La empresa debe entregar al consumidor las boletas o facturas de manera virtual, si lo hace de manera física debe cumplir con la política de cero contacto establecido. Los reclamos también deben realizarse de forma virtual.

Al identificar un caso con fiebre o sintomatología de coronavirus, que lleve a la categorización de caso sospechoso, el empleador contará con un stock de Pruebas Rápidas para COVID-19, para la aplicación por parte del responsable de seguridad y salud en el trabajo, quien de informar resultado reactivo del trabajador, comunicará a la familia y centro de salud correspondiente.

Equipos de protección

Los equipos de protección personal (EPP) de bioseguridad empleados se componen principalmente de los siguientes elementos: guantes, cofia, mascarillas, lentes de protección y delantal plástico.

Los EPP de bioseguridad son usados en función al riesgo de la actividad que realiza el personal y son entregados diariamente por la empresa.

Se debe realizar el cambio de los EPP diariamente o cada vez que sea necesario. El uso de guantes no exime el lavado de manos y aplicación de la solución desinfectante.

Instalaciones y servicios

De acuerdo a los requerimientos operativos se debe definir el aforo de todas las áreas de la empresa (zona de despacho, cocina, almacenes, etc.), con la finalidad de cumplir con el distanciamiento social de al menos 01 metro entre el personal. (Para el caso de proveedores y clientes, el personal debe mantener una distancia de al menos dos metros).

Establecer las zonas a las que tendrá acceso el repartidor o cliente. Se debe garantizar el aprovisionamiento suficiente de jabón líquido, papel toalla y/o secador de manos y soluciones desinfectantes en los servicios higiénicos y áreas de proceso.

Los puestos de atención al cliente y despacho deben contar con barreras físicas (por ejemplo, pantallas o mamparas), para evitar el contacto directo con el público en general.

Disponen mantener los ambientes ventilados, considerando las características de cada área y gestionar los ambientes confinados como ascensores, escaleras, comedores, entre otros, manteniendo la distancia de 2 metros y reduciendo el aforo al mínimo necesario.

Sustituir el control de asistencias con marcadores de huella digital por otros que no impliquen el contacto con los trabajadores (tarjeteros, sistemas de reconocimiento facial, etc.).

La empresa debe contar con protocolos o plan de limpieza y desinfección de todas las áreas, superficies y vehículos empleados para los distintos procesos. Se debe limpiar y desinfectar todos los ambientes de alto tránsito y superficies que entran en contacto con las manos (del personal o clientes) con la mayor frecuencia posible.

Desinfectar las mesas de trabajo, vehículos de transportes, motorizados y contenedores de reparto (cajas isotérmicas, mochilas, entre otros) con soluciones desinfectantes después de cada despacho o entrega y antes de colocar los pedidos de acuerdo.

Utilizar recipiente de color rojo para el desecho de residuos peligrosos (papel higiénico, pañuelos desechables, servilletas, mascarillas, guantes, cofias y cualquier otro elemento contaminante). Los recipientes deben ser de accionamiento no manual.

Consideraciones para el personal en:

Inicio de actividades

Verificar el uso de mascarillas.

Controlar la sintomatología del personal diariamente

Controlar la temperatura del personal al ingreso de la empresa con un

termómetro infrarrojo clínico.

Realizar la desinfección del calzado al ingreso de la empresa.

Verificar el lavado o desinfección de manos.

La empresa es responsable de entregar la indumentaria limpia y

desinfectada diariamente.

Durante las actividades

Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o

con el antebrazo, nunca con las manos directamente (Luego de estornudar cambiarse la mascarilla).

Evitar tocar los ojos, nariz y boca, sin lavarse las manos previamente.

Se prohíbe el uso de celulares en las áreas de la empresa, estos deben ser

custodiados por un personal administrativo.

Se prohíbe el saludo mediante contacto físico entre el personal,

proveedores, visitantes y clientes.

Final de actividades

Colocar en el recipiente designado la indumentaria de trabajo para el

posterior lavado y desinfección.

Realizar el lavado y desinfección de manos y colocarse los equipos de

protección personal (EPP) necesarios para el retorno a casa.

Controlar la temperatura del personal a la salida de la empresa con un

termómetro infrarrojo clínico.

Consideración para los clientes

El cliente debe contar con los EPP necesarios y cumplir con lo establecido por la empresa de acuerdo al presente protocolo.

Caso contrario, la empresa no brindará atención a los clientes que no cumplan con las medidas preventivas establecidas, las mismas que deben ser publicadas de manera clara y visible en todos los medios de comunicación establecidas entre el cliente y la empresa.

Asimismo, el cliente debe ubicarse en los espacios delimitados por la empresa durante el recojo del pedido.

Medio de pagos

Se debe optar por medios de pago virtuales (transferencias bancarias, aplicativos, entre otros) para reducir el riesgo de contagio por interacción directa entre el repartidor y el cliente.

Si la empresa opta por pagos que involucran la interacción directa (pagos en efectivo y uso de POS) debe demostrar las medidas de bioseguridad implementadas.

Procesos operativos: Despacho y entrega

Antes de la actividad:

Realizar la limpieza y desinfección del vehículo de transporte.

Asegurar que el despachador y el repartidor se laven o desinfecten las manos.

Verificar que el personal cuente con los EPP.

Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y desinfectada.

Verificar la disponibilidad de las guarniciones, salsas, ajíes, materiales y envases secundarios, evitando el desplazamiento innecesario del personal.

Disponer de soluciones detergentes y desinfectantes.

Durante la actividad

Recibir y verificar la higiene y hermeticidad externa del pedido, queda prohibido abrirlo.

Verificar la higiene y hermeticidad externa de los envases que contienen los pedidos, guarniciones, salsas y/o ajíes.

Embalar el pedido en un envase secundario y colocar el precinto de seguridad, para garantizar que el pedido no sea manipulado inadecuadamente durante el reparto.

Definir la zona de entrega del pedido al cliente y repartidor con la finalidad de respetar la distancia de al menos dos (02) metros (ver Anexo N° 08).

Establecer, en el caso de entrega en la empresa, que el despachador no realice ningún tipo de cobro.

Asegurar que la interacción entre el personal de cobro y cliente se realice respetando las medidas de bioseguridad.

Verificar que el repartidor y cliente cuente con los EPP.

Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea necesario.

Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.

Disponer de los residuos sólidos respetando las medidas de bioseguridad establecidas.

Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar.

Después de la actividad

Desinfectar superficies, materiales y equipos que entran en contacto con las manos del personal durante las operaciones.

Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación.

Procesos operativos: Delivery

Antes de la actividad:

Lavar y desinfectar las manos antes de recoger el pedido.

Verificar que el precinto de seguridad del pedido se encuentre intacto.

Desinfectar el contenedor donde se coloca los pedidos.

Verificar que el repartidor lleve la cantidad necesaria de los EPP y dispensador portátil con solución desinfectante para la entrega del pedido.

Asegurar la limpieza y desinfección del vehículo de transporte.

Planificar la ruta de entrega evitando zonas de aglomeración de personas y vehículos.

Durante la actividad

Entregar el pedido directamente al cliente en la puerta de ingreso al domicilio o condominio.

Pago POS: Desinfectar la tarjeta, el POS y el lapicero utilizados durante el pago.

Pago en efectivo: Recibir el efectivo considerando las medidas de bioseguridad.

Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.

Desinfectar las manos y el dispositivo móvil después de cada uso (no manipular la mascarilla).

Verificar que el cliente utilice mascarilla y que se disponga de un elemento para la entrega.

Desinfectar las manos antes de continuar con el reparto.

Después de la actividad