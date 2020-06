La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) dijo que los programas del Ejecutivo, Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial a la micro y pequeña empresa (FAE-Mype), no van a resolver los problemas de paralización económica, dado que proveerán una solución a corto plazo.

“Esta ayuda de Reactiva Perú o del FAE-Mype es un paliativo, esto no va a solucionar los problemas de fondo. Va a permitir que las pequeñas empresas subsistan un par de meses pagándole a su planilla y algunos de los proveedores porque no se va a poder completar toda una cadena de pagos mientras no se activen”, dijo la presidenta del gremio, María Isabel León, en entrevista con RPP.

León advirtió que los recursos destinados a ambos programas serán insuficientes en caso se extendiera nuevamente el estado de emergencia para contener el avance del nuevo coronavirus.

“Si esta cuarentena continúa, ese dinero (de Reactiva Perú y FAE-Mype) no va a alcanzar. Las empresas se van a haber endeudado durante 3 años para pagar 2 o 3 meses de planilla”, añadió.

La líder gremial pidió al Gobierno que se haga uso del dinero con el que se cuenta en las arcas del Estado para mejorar los servicios públicos a fin de evitar un mayor impacto a futuro.

“Los recursos tienen que utilizarse. Esta va a ser una gran lección que nos deje esta etapa de pandemia para poder utilizar los fondos que se generan desde el sector privado, que generamos todos los peruanos con nuestro trabajo”, puntualizó.