ADEX: Exportaciones cayeron 8% en febrero, golpeadas por crisis de coronavirus

La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que en febrero los despachos totales sumaron US$3,173 millones, una caída de 8% respecto al mismo mes de 2019, acentuada por el impacto económico de coronavirus en el mundo.

Los envíos tradicionales sufrieron un descenso de 10.6% a US$ 2,223, mientras que los no tradicionales sumaron US$ 950 millones (-1.3%).

La caída de los despachos en febrero es la cuarta más importante de los últimos 12 meses. En mayo del 2019 se contrajeron 14.5%; en marzo, 11.4%; y en junio, 11.3%.

Al respecto, el presidente del gremio, Erik Fischer, expresó su preocupación por los resultados de marzo y abril, cuando se hagan evidentes las restricciones parciales con las que está operando la industria como consecuencia de la cuarentena y, sobre todo, cuando se sepa el grado de afectación que tendrá la pandemia en la economía global.

“Se ha trabajado estrechamente con las autoridades para garantizar la fluidez del transporte de carga y proponer medidas de alivio económico, por lo tanto estamos ya trabajando en la segunda etapa, la de la recuperación económica, a fin de evitar que nuestro país caiga en una recesión”, acotó.

Despachos

En febrero, la minería lideró el ranking con US$ 1,935 millones y un leve crecimiento de 1.1%, básicamente por el aumento de 984% de cátodos de cobre, pues sus otras partidas como cobre y sus concentrados, cinc, plomo y plata, cayeron en -11.4%, -4.9%, -19.9% y -21.2%, respectivamente.

El descenso obedeció a la reducción de la demanda de China de cobre y sus concentrados en 33.1%, así como una menor importación de oro desde India (-18.3%). Esta tendencia también se observó en Suiza.

La agroindustria sumó poco más de US$ 451 millones, registrando un incremento de 16.2%. Las uvas, mangos, paltas, arroz, preparaciones usadas para la alimentación de animales y quinua, formaron parte de su oferta que tuvo como principales mercados EE.UU., Países Bajos y España.

El tercer sector más importante por monto exportado fue petróleo y gas natural con US$ 172.4 millones (caída de 42%), le siguió el rubro de químicos con US$ 116 millones (-1.4%), pesca tradicional con US$ 98.4 millones (-61%) y pesca para el Consumo Humano Directo con US$ 81.8 millones (-35.7%).

La siderometalurgia, con US$ 79 millones, creció 1.8%; y las confecciones (US$ 76 millones) disminuyeron 0.7% por la menor demanda de t-shirts de algodón y camisas de punto para hombres.

La metalmecánica se redujo 6.9% y los textiles crecieron 9%. La minería no metálica, varios, y agro tradicional cerraron en rojo con -40%, -27% y -26%, respectivamente.

Por su parte, los despachos del subsector maderas (US$ 8.3 millones) se incrementaron 12%. Sus principales mercados fueron China, Francia, México y República Dominicana.