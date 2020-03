Cajas Municipales: ¿cuál es el escenario que enfrentarían las Mypes tras el estado de emergencia?

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito estiman que el 20% de los S/ 14,500 millones prestados a las Mypes (micro y pequeñas empresas) a febrero de este año no se van a recuperar tras la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno para evitar la propagación del Covid-19, que paraliza diversas actividades productivas.

Lo que implica que cerca de S/ 2,900 millones “va ser difícil de recuperar” mientras que un 40% de esta cartera –que equivale a S/ 5,800 millones– va a “necesitar facilidades" como la reprogramación del plazo para pagar sus créditos, entre otros, comentó a Gestión.pe el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Fernando Ruiz Caro Villagarcía.

“Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en total tenemos S/ 14,500 millones prestados a las Mypes a febrero de este año. De los cuales como mínimo el 20% de esa cartera se verá afectada por el estado de emergencia. Lo que implica que es probable que ni siquiera reprogramando su crédito estas empresas podrán cumplir y va ser difícil de recuperar. Mientas que un 40% de la cartera Mype va a necesitar de facilidades”, explicó.

En esa línea, el especialista comentó que las Mypes que vienen siendo golpeadas en mayor medida por el estado de emergencia y que tienen un mayor riesgo de no poder pagar sus préstamos son aquellas que están relacionadas a servicios directos, que son por lo general empresas familiares y cuyo capital de trabajo se mezcla con la economía familiar.

“Por ejemplo, los restaurantes que venden menú y viven de la venta diaria de este producto. Este tipo de negocios lo tienen complicado. En nuestro caso –Ruiz Caro Villagarcía es presidente de la Caja Cusco– la cantidad de alojamientos turísticos, que no pertenecen a ninguna cadena hotelera sino que son pequeños negocios y es parte del sector Mype, también están en problemas para pagar a su personal a fines de marzo, por ejemplo. Lo mismo ocurre con el taxista independiente. Todos estos sectores van a tener una crisis bastante fuerte y nosotros vamos a dar –dentro de lo que permite la estabilidad de nuestras empresas– la mayor cantidad de facilidades posibles”, remarcó.

Una de las facilidades que están otorgando las Cajas Municipales al 1’100,000 clientes Mypes que actualmente tienen créditos es la reprogramación de sus préstamos a 30 días .

“En general todas las Cajas Municipales hemos puesto esta opción a toda nuestra cartera Mype. Originalmente todas estamos tratando de trabajar una reprogramación a 30 días. Como estamos autorizados hacer más de una reprogramación: los 30 días es la ventana de tiempo para poder analizar la situación de cada uno y ver a qué plazos se pueden reprogramar. No hay una solución única”, específico.

En concreto, el plazo de reprogramación de crédito está vinculado a que tan rápido se pueda recuperar la Mype tras el estado de emergencia. Otra posibilidad que se baraja, en una segunda etapa es el refinanciación de créditos.

“Ahorita estamos apuntan a la reprogramación para que los clientes no pierden su calidad crediticia en las centrales de riesgo y puedan acceder también al fondo anunciado por el Gobierno (Fondo de Apoyo Empresarial a la Micro y Pequeña Empresa). Todavía no hay refinanciación de créditos aunque creo que este es un proceso que vendrá después”, acotó.

-Morosidad-

Hasta antes del estado de emergencia emitido por el Ejecutivo para evitar la propagación del Covid-19, en el sistema Caja Municipales la mora contable bordeaba el 7.07% a febrero del 2020. No obstante, para el presidente de la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito –tomando como ejemplo lo que pasó en la zona norte del país tras el fenómeno del Niño Costero– prevé que la mora tras el estado de emergencia pueda duplicarse en el peor escenario.

“Antes de la crisis, el sistema de caja estaba en 7.07% de mora contable a febrero. Si bien es difícil dar una cifra, si de alguna manera nos trasladamos a lo que pasó durante el fenómeno del Niño Costero con las Cajas que tenían sede en la zona afectada, en algunas de ellas su mora se duplicó. Esperamos que esta situación no ocurra, pero podría duplicarse (la mora) en general”, indicó.

De ser el caso, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito se alistan para ser más ser “ácidos” para evaluar los nuevos créditos.

“Ácidos en el sentido de calificarlos muy bien. Esta etapa no es lo mismo que una de expansión económica, pero en un escenario de incertidumbre si tenemos que ser más cuidadosos en la calificación. Cada sector tiene una casuística particular ya que tenemos que apostar a que no se rompa la cadena de pagos para mantener la liquidez”, subrayó.

-Fondo de apoyo a las Mypes es insuficiente-

El presidente de la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito también consideró que el Fondo de Apoyo Empresarial a la Micro y Pequeña Empresa anunciado por el Ejecutivo con recursos hasta S/ 300 millones es “muy poco” tomando en cuenta que solo en el sistema de Cajas Municipales hay cerca de S/ 14,500 millones prestados a las Mypes, y a la par consideró vital que también se trabaje en otro fondo para el otorgamiento de nuevos créditos tras el estado de emergencia.

“Si vez que la cartera Mypes de las Cajas Municipales es S/ 14,500 millones y si a esto le sumas la cartera de otras instituciones financieras y las cooperativas, resulta (el Fondo de Apoyo Empresarial) poco. Y si a ello le sumas el Fondo Crecer, que se va activar, tiene que llegar a más”, manifestó.

La creación del Fondo de Apoyo Empresarial a la Micro y Pequeña Empresa -a través de un Decreto de Urgencia- fue anunciado a inicios de esta semana y busca proporcionar liquidez a las micro y pequeñas empresas para que luego del Estado de Emergencia puedan cumplir con sus obligaciones y continuar con la producción de bienes y servicios.

“Creo que luego tiene que venir un fondo para los nuevos créditos porque este Fondo de Apoyo Empresarial es para los créditos ya otorgados. Creo que también hay que habilitar fondos para lo que viene, es decir, muchas empresas que no tenían créditos van a necesitar ahora de préstamos para capital de trabajo y sobre todo para subsistir los meses que viene”, opinó.

Ruiz Caro Villagarcía precisó que la necesidad de este fondo para nuevos créditos ya ha sido planteado a las autoridades tanto al Ministerio de Economía y Finanzas como a las SBS, pero todavía no se ha cuantificado.

“Básicamente porque no tenemos una idea de hasta donde puede llegar”, puntualizó.

Te puede interesar: