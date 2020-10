La Controlaría general advirtió -en un informe de orientación de oficio- sobre una situación adversa en el marco del contrato de Estado a Estado y su incidencia en el proceso de procura internacional para la ejecución del Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco (AICC).

Lo que observó es que el Ministerio de Transportes (MTC) dio conformidad a un documento presentado por el Project Management Office (PMO) que básicamente era un informe de revisión del estudio definitivo de ingeniería (EDI) -dejado por Kuntur Wasi- vinculado al lado aire y lado tierra del proyecto (comprende el terminal de pasajeros, planta de combustible, torre de control, entre otros); cuando el contrato de Gobierno a Gobierno refiere que debe ser un “expediente técnico expedito para la procura”, señala la Contraloría.

“Los hechos expuestos, respecto a que no se ha logrado convertir el EDI en un Expediente Técnico listo para ejecutar la construcción de Lado Aire y Lado Tierra, conforme lo exige el alcance del Contrato de Estado a Estado, sino en un Informe de Revisión y requerimientos prescriptivos, generaría costos adicionales y afectaría el cumplimiento oportuno de los objetivos del proyecto”, subraya Contraloría.

El contexto

Como parte del contrato de Gobierno a Gobierno suscrito entre el MTC y las entidades coreanas Korea Trade -Investment Promotion Agencyy Korea Airports Corporation (Kotra-Kac), el servicio de asistencia técnica comprende cuatro fases: revisión del EDI; procura internacional; gestión de contratos del proyecto, gestión ambiental y arqueología, y puesta en operación.

Como parte de la fase 1, el PMO debía “actualizar, validar, adecuar y optimizar” el EDI presentado por Kuntur Wasi (exconsesionario del aeropuerto) y convertirlo en expediente técnico (ET). Así debían obtenerse tres entregables: el 1, Informe del Plan de Gestión del Proyecto; el 2, el ET del movimiento de tierras “corregido, optimizado y actualizado” e informe de revisión; y el 3, el ET de los trabajos de lado aire y lado tierra “corregido, optimizado y actualizado” e informe de revisión.

El entregable 3

El problema se da en el entregable 3, cuando el PMO da algunas advertencias sobre el estado del EDI que dejó Kuntur Wasi en el marco de la construcción en el lado aire y lado tierra, pero no entrega un expediente técnico listo para procura, lo que llevaría a que el contratista futuro sea quien culmine el ET y esto le genere costos adicionales.

El informe señala que la estimación del PMO es que el estado de desarrollo del EDI respecto a un diseño completo que tenga el grado de detalle suficiente para construir y que contuviera las correcciones derivadas del estudio de revisión del EDI está en el entorno del 60%, quedando un 40% de ingeniería por hacer.

El PMO agrega que los planos de la obra principal para la construcción del AICC no son suficientes y satisfactorios para usarlos como planos de trabajo. Entonces, a criterio del PMO, no se podría hablar de un ET, sino de un informe de revisión, dice el informe de orientación de Contraloría.

LAS CLAVES

Inicio. En 2014, el MTC y la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi suscribieron un contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco. Pero en el 2017 dicho contrato fue resuelto.

GtoG. En el marco de la ejecución del aeropuerto del Cusco, el MTC estimó necesario actualizar, validar y adecuar el EDI a un Expediente Técnico de Obra, para cuyo fin consideró pertinente contar con el servicio de asistencia técnica, bajo modalidad de contratación Estado a Estado (GtoG).