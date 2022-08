La Contraloría General de la República alertó un retraso superior al 15% en la ejecución de la obra de mejoramiento de la infraestructura vial de la prolongación Av. Revolución, conocida como “Pasamayito”, que une los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho.

También alertó una serie de incumplimientos que ponen en riesgo la calidad y vida útil de la vía, lo que afectaría la integridad de los usuarios, así como su pronta disponibilidad.

El órgano de control indicó que el proyecto de inversión pública (PIP) denominado “Mejoramiento de la infraestructura vial de la prolongación Av. Revolución (Pasamayito), tramos Calle Julio César Tello – Av. Miguel Grau, que une los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho de la provincia de Lima”, está a cargo de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. (Emape) y tiene un valor referencial de S/ 60′882,161.

Agregó que la obra inició el 16 de octubre de 2021 y su culminación estaba prevista originalmente para el 11 de agosto de 2022. Sin embargo, el 16 de mayo de 2022 se aprobó la ampliación de plazo N° 01 por un día calendario, por lo que la culminación del plazo de ejecución fue diferida al 12 de agosto de 2022.

En el marco del Megaoperativo de Control Municipal de Lima Metropolitana iniciado por la Contraloría el pasado 18 de julio, se ha emitido el Informe de Hito de Control Concurrente N° 3985-2022-CG/GRLIM-SCC, cuyo período de evaluación va del 6 de octubre de 2021 al 6 de julio de 2022, y entre sus resultados figura que en la valorización de la obra al 30 de junio de 2022, elaborada por el contratista y el supervisor de obra e informada a la comisión de control durante la inspección realizada el 5 de julio del presente año, se reportó un avance de 62.98%.

Sin embargo, el análisis de la información proporcionada a la comisión de control permitió evidenciar que diversas subpartidas de las partidas de Obras Preliminares, Desmontaje y demolición, Movimiento de Tierras, Pavimento flexible, Alcantarillas, Muro de Contención y Varios, aún no se han valorizado ni ejecutado al 100% pese a que tenían como plazo de cumplimiento el 30 de junio de 2022.

Si bien el monto de la valorización acumulada ejecutada y aprobada por el supervisor de la obra correspondiente al mes de junio de 2022 asciende a S/ 25 188 177 y supera el 80% del monto de la valorización acumulada programada (S/ 25 177 494), el informe de Contraloría advierte que la obra se encuentra atrasada teniendo en cuenta que el avance ejecutado de 62.98% está por debajo del 78.69% de avance programado.

El informe de control concurrente revela el riesgo de afectar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la obra dentro de los plazos previsto, lo que incidiría en extender el plazo de ejecución, demandando un incremento del presupuesto previsto para la ejecución de la obra, así como de la supervisión exhaustiva de la misma para observar el avance de las subpartidas, entre otros aspectos que permitan garantizar que el proyecto se concrete oportunamente.

La segunda alerta

Una segunda alerta del informe es el incumplimiento de las especificaciones técnicas y planos del expediente técnico de la obra, así como la presencia de trabajos valorizados que no han sido ejecutados, lo cual podría generar el riesgo de que no se cumpla con la calidad requerida para la obra y eso afecte su tiempo de vida útil, así como el pago por trabajos no ejecutados.

Entre dichos incumplimientos se considera que según el expediente técnico de la obra se tiene previsto ejecutar 48 muros de contención con longitudes y alturas variables, pero la inspección realizada por los auditores de la Contraloría permitió verificar la ejecución de 13 muros de contención y solo un muro en proceso de construcción, por lo que falta ejecutar un total de 34 muros; sin embargo al 30 de junio de 2022 se ha aprobado la valorización del total de metrado contratado para los solados de los muros de contención.

De esta manera, se incumple lo previsto para el sistema de contratación a previos unitarios aplicable al contrato de la obra, el cual precisa que debe valorizarse hasta el total de los metrados realmente ejecutados.

Además, se ha constatado que existen paños de muros de contención que han sido ejecutados con alturas menores a las señaladas en el expediente técnico, lo que genera el riesgo de inseguridad física de los transeúntes que circulan diariamente por la zona, debido a que al otro lado del muro existen desniveles considerables por la topografía accidentada de la zona.

Con relación al pavimento asfáltico de la obra, en la inspección física se constató que en algunos tramos de la vía se viene ejecutando la capa de carpeta asfáltica sin haberse ejecutado el sardinel como elemento de confinamiento, tramos en los cuales se advierten desprendimientos de asfalto en los márgenes de la vía.

También se evidenció que en ciertos sectores de la vía se ha colocado una capa de pavimento asfáltico que, según lo informado por personal de Emape, corresponde a una primera capa de 5 centímetros, sin embargo, algunas mediciones efectuadas han constado que existen márgenes inferiores a los 5 centímetros que se requiere para completar la segunda capa del pavimento, cuyo espesor total debe alcanzar los 10 centímetros. Ello incumple lo previsto en los planos del expediente técnico.

Falta de autorización

La tercera situación adversa detectada es la falta de autorización de interferencia de vías para la ejecución de la obra por parte de las instancias correspondientes en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), lo cual no garantiza la libre circulación y el transito seguro durante la ejecución de los trabajos, lo que puede ocasionar daños y perjuicio a la integridad física de las personas, así como de la propiedad privada y pública.

Esta situación también pone en riesgo el normal desarrollo de la obra por la posibilidad de paralización de su ejecución por parte de algún órgano fiscalizador, y eventualmente generar mayores costos al proyecto por la posible aplicación de penalidades pecuniarias por infracción a la normativa, al no contar con la autorización de la MML.

Recomendaciones

El informe de la Contraloría ya fue notificado al titular de Emape, con la finalidad de que los hechos revelados sean corregidos oportunamente por dicha entidad y así se pueda garantizar la continuidad y pronta conclusión de la obra de mejoramiento de la infraestructura de la vía “Pasamayito” que une los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho.