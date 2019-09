En los últimos ocho años, el Perú perdió US$5,059 millones por el ingreso ilícito de productos a nuestro territorio, según la Comisión de Lucha contra el Contrabando y Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Este dato evidencia un crecimiento del contrabando de 12% desde 2010, indicaron las cifras oficiales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Según la SNI, el impacto fiscal se ha dado en el comercio ilegal de cigarrillos, licores, plaguicidas, entre muchos otros, que ingresan al país sin realizar el pago de los derechos aduaneros y otros impuestos.

“No obstante, el daño a la industria y al país, es mayor pues mantiene la cadena de informalidad comercial, laboral, y la pérdida tributaria que tiene el Estado por esos productos y el consumo que estos generan”, añadió.

Las cifras otorgadas por la Sunat no consideran los montos perdidos por otros tipos de delito aduanero como son la subvaluación arancelaria o también denominada “contrabando técnico”.

Este ocurre cuando los productos pagan impuestos menores a los que les corresponden (caso de textiles, cerámicos, materiales eléctricos y metalmecánica).

Tampoco incluye la venta de productos adulterados (caso de alcohol) o de falsificación (caso de farmacéuticos).

El gremio industrial apuntó que la entrada de productos ‘piratas’, de pésima calidad, no solo afecta a la recaudación tributaria del Estado, sino que también ataca la competitividad de la industria formal porque genera una competencia desleal entre aquellos que sí pagan sus impuestos y los que no; y lo más peligroso aún, muchos de estos productos, al no cumplir con los controles y no pagar los tributos correspondientes, ponen en riesgo la salud pública.

Por otro lado, la Sunat advirtió que una de las principales causas para el ingreso de contrabando es la diferencia de precios entre el producto formal e informal.

Esta situación se comprueba con el rubro de los cigarrillos, pues según Euromonitor, la diferencia entre el impuesto selectivo al consumo (ISC) aplicado a los cigarrillos en Bolivia es 75% menor al aplicado en el Perú, lo que resulta un incentivo para el comercio de estos productos ilegales.

Puntos de ingreso

El ingreso fraudulento de mercadería al Perú ocurre principalmente por Puno. El 41% de los productos de contrabando entran a través de la frontera con Bolivia; y el 28% pasa por el puerto del Callao, es decir, uno de tres productos de contrabando ingresan por el puerto.

Entre los productos con mayor nivel de contrabando están los cigarrillos (que ingresan por Callao y por la frontera con Bolivia, Ecuador y Colombia), plaguicidas (por la frontera con Bolivia y Ecuador), y licores (particularmente por Zofratacna).