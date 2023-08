En la actualidad existen 81 proyectos de ley laborales en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República del Perú, los cuales deberán ser debatidos por el grupo que ahora preside Pasión Dávila, congresista del Bloque Magisterial.

Pese a que existen iniciativas legislativas que generan preocupación entre los expertos del sector, algo que llama mucho la atención es cómo muchos de estos tendrían un enfoque muy reducido, al punto de que el laboralista Germán Lora, socio del estudio Damma, considera que parecen tener “nombre y apellido” sin haber “un alcance macro de los proyectos de solución de problemas generales”.

Su apreciación no es la excepción. Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, comenta que los proyectos de ley que se trabajan en la Comisión de Trabajo “afectan a uno de cada cinco trabajadores”, por lo que considera que se está sobreregulando a la minoría.

“El Congreso pareciese tener un slogan de “más beneficios para menos peruanos””, comenta el abogado, quien agrega que el Parlamento estaría “escarbando la olla” en términos de lo que se regula, en lugar de ir por los asuntos más importantes que actualmente asechan al país.

“¿Qué proyecto hay para combatir los problemas históricos del Perú? ¿Hay algún proyecto para generar más formalidad? ¿Hay alguno para generar mayor inscripción al seguro de salud? ¿Hay alguno que incentive la inversión o que permita el ingreso de personas en planilla? Necesitamos leyes que hagan que el trabajador diga “me conviene ser formal” y lo que está actualmente en camino son proyectos para la minoría”, recalca.

Para Toyama “es más fácil legislar para los que ya están regulados que para los que no están en el sistema”.

Lora agrega que ya no espera que los congresistas presenten proyectos que ayuden a reducir la informalidad, pero que por lo menos espera que elaboren propuestas de alcance general.

Gestión revisó las iniciativas legislativas y detectó al menos 13 proyectos en manos de la Comisión de Trabajo que podrían encarecer el empleo.

Licencias laborales

¿Qué proyectos se están debatiendo? Existe un grupo de proyectos que busca reducir el tiempo de trabajo, como aquel que busca otorgar un día de licencia al mes a las trabajadoras por dolores menstruales. Proyectos como este ya han sido materia de crítica y algunos abogados consideran que demuestra una falta de conocimiento por parte de los legisladores.

“En la práctica esos temas se resuelven por confianza entre la trabajadora y el empleador, o mediante un descanso médico. Se está regulando algo que ya funciona en la práctica”, comenta al respecto Toyama.

Otros proyectos que van en este sentido son el que plantea un año sabático para los trabajadores, luego del cual tendrán su puesto de trabajo asegurado en la empresa en la que trabajaban; o aquel que plantea una licencia para los trabajadores con niños pequeños o familiares en necesidad.

Periodo de prueba

Por otro lado, se busca modificar el despido durante el periodo de prueba, otorgando una mayor protección al trabajador que se encuentra en dicho plazo de tiempo.

En concreto, se establece que no se puede despedir a un trabajador por temas de carácter “personal”, debiendo basarse en sus capacidades.

Al respecto, Cecilia Guzmán-Barrón, socia de DLA Piper, comenta que este proyecto va a generar más dificultades para el sistema laboral, puesto que puede evitar el despido de personal que no se relaciona con el resto del equipo y termina afectando al resto de trabajadores.

“Un trabajador puede tener una dificultad de relacionamiento, lo cual no tiene que ver con capacidad, sino con un tema de conducta. Actualmente se le puede remover por esto, pero el proyecto plantea que cualquier despido ahora tenga que ser debido a la falta de capacidades del trabajador. Cuando agregamos la consideración de capacidad entramos a un mundo de criterios estrictos ya fijados q nivel jurisprudencial que casi imposibilitan el uso del despido que, realmente, podría estar justificado”, recalca Guzmán-Barrón.

“Tener que sustentar el despido en el periodo de prueba hace que la figura parezca casi igual que si fuese un despido por falta grave. Transformar un sistema de despido libre a uno donde tengo que justificar que no cumplió con expectativas es un cambio radical que puede tener muchos efectos negativos en la contratación. Este, considero, es el proyecto más peligroso actualmente en debate”, señala al respecto Lora.

Utilidades para tercerizados

Guzmán-Barrón recalca que un proyecto que muchas empresas dicen es el que más les preocupa es aquel que les otorga el derecho a las utilidades a trabajadores laborando bajo tercerización laboral.

“El proyecto en sí no tiene mucho sentido porque no se considera que ocurriría si es que la empresa tercerizadora, la que contrata al trabajador, otorga utilidades, las cuales pueden ser más altas que las de la compañía a la cual el trabajador es destacado. ¿Qué sucederá ahí? ¿Tendrá un doble beneficio? No tiene razonabilidad”, comenta Guzmán-Barrón.

La abogada añade que esta no es la primera vez que un proyecto de este tipo es presentado al Congreso y que, es más, formaba parte del anteproyecto del Código de Trabajo elaborado por la entonces ministra de Trabajo, Bettsy Chávez.

Guzmán-Barrón señala, como sus pares, que se está apuntando a una “sobreprotección de determinados grupos sin tener en consideración otras normas del ordenamiento jurídico que ya están vigentes”.

La presidencia de la Comisión de Trabajo

El nuevo presidente de la Comisión de Trabajo será el congresista Pasión Dávila, de la bancada del Bloque Magisteria. Gestión se comunicó con el congresista Dávila para conocer su posición con respecto a los proyectos actualmente en debate. Indicó que hay muchos proyectos que tendrá que evaluar, sin aún tener una prioridad expresa.

Lora espera que el presidente no venga con un sesgo preestablecido, como han tenido sus antecesores. “La congresista (Sigrid) Bazán solo escuchaba a los sindicatos y la congresista (Isabel) Cortez también era así, al punto que decía que su comisión era una “Comisión de Trabajadores”. Lo mejor que podría haber es que sea un presidente que no esté ideológicamente embarcado”, recalca.

Sin embargo, Dávila habría prometido a sus colegas del Bloque Magisterial apoyar a los sindicalistas, dando prioridad a las iniciativas que “reivindiquen al profesorado del “Perú profundo””, de acuerdo con lo reportado por un medio local, Expreso.

