La Comisión de Trabajo del Congreso de la República aprobó un dictamen por el cual se elimina este régimen laboral y se plantea que todos los trabajadores del sector exportador no tradicional se rijan por lo establecido en el decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

Fueron 10 votos a favor y nueve en contra los que permitieron que se apruebe este dictamen. El proyecto de ley fue iniciativa de la bancada de Perú Libre.

Entre los argumentos que se esgrimen en el dictamen para la aprobación de la norma están que el régimen laboral de la exportación no tradicional es discriminatorio y que la legislación actual prevé una regulación más adecuada para estos trabajadores.

Se precisa que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral contiene una regulación de contratos temporales menos gravosas para el trabajador de exportaciones no tradicionales, a las cuales las empresas pueden acogerse para atender las particularidades de su industria.

Ponen como ejemplo el contrato por inicio o incremento de actividad, el contrato por necesidades del mercado y el contrato de temporada.

Impacto negativo

El laboralista, Jorge Toyama, explicó que, de prosperar esta medida en el pleno del Congreso, las empresas exportadoras de productos no tradicionales no podrían realizar contratos temporales a sus trabajadores, sino deberían contratarlos a plazo indeterminado.

“Las empresas contratan temporalmente todos los años, a plazo fijo, en función de la duración de las exportaciones, régimen que funciona desde la década de los 70. Para las empresas no es bueno porque les están quitando un régimen de contratación temporal que ha funcionado por años”, refirió.

Toyama afirmó que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han dicho en varias oportunidades que el régimen laboral de la exportación no tradicional es constitucional y legal.

Impacto sectorial

De acuerdo con la Sociedad de Comercio Exterior y Turismo del Perú (ComexPerú), el no considerar la estacionalidad de las actividades de exportación afectará a sectores como el agrario, confecciones o pesquero.

Jorge Toyama agregó que, del total de este tipo de contratos temporales, casi el 70% es utilizado por empresas del sector textil y de confecciones, mientras que otro 20% es del sector agroexportador.

Para ComexPerú, la aprobación final de este proyecto “significaría un duro golpe para el sector exportador no tradicional”, que pasó de enviar al exterior US$ 5,285 millones en productos en el 2016, a exportar US$ 18,240 millones el año pasado, lo que refleja un crecimiento acumulado del 245% y un avance promedio anual del 8% en dicho periodo.

Trabajadores

Según cifras disponibles del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en noviembre de 2022 el número de contratos bajo el régimen de exportación no tradicional fue de 108,918. Potencialmente estos dejarían de tener contratos temporales para pasar a ser permanentes.

Sin embargo, ComexPerú alertó que el impacto sería negativo. Puso como ejemplo lo sucedido con el cambio del régimen laboral agrario, que significó la pérdida inmediata de 406,439 empleos formales, pues pasaron de 506,355 en noviembre de 2020 a 99,916 en diciembre de 2020. Esta tendencia se mantuvo, hasta llegar a apenas 7,914 contratos formales a junio de 2021.

Claves

Afectación. Según ADEX, la exportación no tradicional permite generar 2.3 millones de empleos directos, indirectos e inducidos.

Precisiones. El dictamen aprobado precisa que los trabajadores que acumulen cinco años de servicio en empresas de exportación no tradicional pasarán a tener contrato indeterminado.

Sin renovación. Si la norma se aprueba y un trabajador tiene contrato vigente con el régimen de exportación no tradicional, este no podrá ser renovado.