Los conflictos sociales pondrían en riesgo 38 de los 126 megaproyectos en el Perú, cuya inversión se estima en US$ 38,374 millones, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Estamos hablando del 30,2% de los megaproyectos con flujos de inversión equivalente al 16,3% del PBI, lo que estaría en riesgo de no concretar el avance o producción prevista”, manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la CCL.

De los 38 proyectos, 24 pertenecen a la actividad minera (seis de exploración y 18 de explotación), cuya inversión es de US$ 26.527 millones. En tanto, cuatro corresponden a hidrocarburos por US$11.530 millones, nueve a electricidad (US$ 206 millones) y uno a transporte (US$ 111 millones).

Fuente: CCL

“Aquí se encuentran los proyectos mineros de Cotabambas-Ccalla en Apurímac, por un monto de US$35 millones; Palca en La Libertad, con US$14,9 millones); Tantahuatay 4 en Cajamarca, con US$28 millones; Coroccohuayco en Cusco, que asciende a US$21 millones; Caylloma 1, 2 y 3 Etapa B en Arequipa, con US$14,3 millones y Shahuindo en Cajamarca (US$13,2 millones), los cuales ya tienen una agenda con problemas por resolver a pesar de encontrarse en etapa deexploración”, detalló Peñaranda.

POR REGIONES

Los 38 megaproyectos con conflictos sociales están distribuidos en 13 regiones. En Áncash (6 megaproyectos), Cajamarca (5), Arequipa (4), Apurímac (3), La Libertad (3), Junín (3), Cusco (2) y Huánuco (2).

También en Piura (2), Lambayeque (1), Loreto (1), Moquegua (1) y Puno (1).

Cabe resaltar que, además, se identifican cuatro conflictos vinculados a proyectos calificados como multiregionales, entre los que se lista el Sistema Integrado de Transporte de Gas, Modernización del Oleoducto Norperuano, Lote 192, Lote 116, Lote Z-1 y la Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas. En suma, estos proyectos representan un total de US$11,491 millones de inversión expuestos a conflictos sociales.

Teniendo ello en cuenta, el IEDEP advirtió que “la fragilidad de un aparato institucional y legal puede retroalimentar la aparición de los conflictos sociales ya que no se realizan los seguimientos a los acuerdos consensuados, incentivando a su rompimiento por una de las partes”.

Según la Defensoría del Pueblo, actualmente se registran 186 conflictos sociales, relacionados en su mayoría a actividades extractivas. De este grupo, 138 se encuentran activos.

El análisis anteriormente presentado se realizó en base al documento Cartera de Proyectos de Inversión 2019-2024 del IEDEP, que comprende un total de 363 proyectos con compromisos de inversión por US$ 115,467 millones, donde 126 son proyectos de gran envergadura (megaproyectos) cuya inversión pendiente bordea los US$ 92,000 millones.