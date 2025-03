En conversación con Gestión, Zapata da su percepción no solo sobre la economía del país, sino también sobre la política y la inseguridad. En resumen, el líder gremial sentencia: “No puede haber enfrentamientos entre los poderes del Estado, es lo peor que nos puede pasar”.

Además, subrayó los seis ejes que quiere impulsar desde el gremio para dar una participación más activa al privado. Estos son:

1. Fortalecer los lazos con los empresarios de provincia, a través de sus cámaras. 2. Continuar con la movilización de Confiep y demás gremios empresariales, en unión con los gremios de los trabajadores, para que se combata con mayor eficiencia la inseguridad ciudadana. 3. Fortalecer la lucha contra las economías ilegales. 4. Lucha contra la informalidad. 5. Fortalecer la relación con los trabajadores. Los trabajadores son grandes aliados en la promoción de la inversión. 6. Seguir dando el mensaje: la promoción de la inversión privada y la economía social de mercado.

-Parece que siempre estuviera el “fantasma” de la vacancia a la presidenta Dina Boluarte en el Congreso de la República. Ustedes, como empresarios que necesitan certidumbre, ¿temen una eventual vacancia?

Por supuesto que sería algo preocupante, desestabilizador. No conozco cómo está la correlación de fuerzas en el Parlamento en este momento para ver si hay alguna posibilidad real. Pero, nosotros somos de los que pensamos que los procesos democráticos deben terminar, deben respetarse.

- ¿Cuán firme va a ser la Confiep para decirle a una empresa: “Si cometiste actos de corrupción, estás fuera”?

El día que tomé el cargo lo dije claramente y lo reitero: Confiep no va a tolerar mezclarse con empresas que tienen prácticas corruptas. Hay códigos de éticas, de conducta, muy estrictos que van a sancionar inmediatamente a empresas que incurren en esas prácticas. Eso es claro, no se va a tolerar y va a haber un planteamiento muy frontal contra empresas de esa naturaleza.

Inseguridad y criminalidad en Perú

-Un tema que es clave es el rol que se está tomando -o no- en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad. Tras tanto tiempo sin soluciones concretas contra este flagelo, ¿cómo continúa golpeando a los sectores?

Por ejemplo, a la minería obviamente la está golpeando, sobre todo en una zona, que es Pataz (La Libertad). Pero, no es lo único. Las micro y pequeñas empresas, la bodega, la peluquería, el pequeño negocio, los está golpeando de forma terrible. Muchas veces la gran empresa tiene mecanismos para protegerse, pero el pequeño empresario no y a veces se ve obligado a cerrar el negocio. Eso no puede ser.

-¿Se está haciendo lo que se debe hacer para combatir la inseguridad? El Gobierno da mensajes de supuestos avances, pero el ciudadano de a pie, los negocios, no ven esas mejoras.

Hay que fortalecer muchísimo el trabajo. Hay que aplicar muchísima inteligencia. Cuando nos reunimos con los representantes del Ministerio del Interior (Mininter), nos cuentan de las cantidades de capturas que se hacen, pero evidentemente la inseguridad sigue. Entonces, algo está faltando, algo está fallando.

-No hay un trabajo conjunto por parte de los poderes del Estado contra este flagelo...

Tienen que ponerse de acuerdo el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y en particular con la Fiscalía. No podemos seguir en esta batalla entre los dos poderes del Estado, los dos son el Estado finalmente. Tiene que haber una coordinación para un combate efectivo contra la delincuencia. No se puede ir por caminos separados. Esto tiene que ser una política de Estado. No puede haber enfrentamientos entre poderes, es lo peor que nos puede pasar.

Hay una serie de medidas que, conversando entre los dos poderes, se pueden adoptar, se pueden llegar a conclusiones y ahí podemos entrar como sector privado a apoyar a través, por ejemplo, de Obras por Impuestos (OxI) o de cualquier otro mecanismo.

-Finalmente se restituyó la detención preliminar en casos de no flagrancia, pero fue una discusión que parecía eterna. ¿Cuál fue la imagen que se transmitió en este lapso de idas y venidas?

Hemos perdido unos meses de combate contra la delincuencia, pero me quiero quedar con el lado positivo, que ya se retrocedió y se ha reinstalado esta prisión preliminar para casos de no flagrancia, así que vamos por ese lado.

"Cuando nos reunimos con los representantes del Ministerio del Interior (Mininter), nos cuentan de las cantidades de capturas que se hacen, pero evidentemente la inseguridad sigue. Entonces, algo está faltando, algo está fallando", comentó Zapata. (Foto: Andina)

¿Se hace necesario convocar al Acuerdo Nacional en el Perú?

-¿Se debe convocar al Acuerdo Nacional?

Personalmente le he pedido a la presidenta (Dina Boluarte) que convoque al Acuerdo Nacional, que lo renueve y que lo haga un actor con una mayor voz, con un mayor protagonismo en el quehacer nacional. Ahí está la sociedad civil, no tenemos que depender al 100% de la política.

La sociedad civil tiene instituciones con muchos años, de mucho prestigio, de mucho valor, muy serias, que deben ser escuchadas. Ese es el espacio que se tiene que reactivar para poder ponernos de acuerdo y trabajar un plan nacional como peruanos. Como primer objetivo debería ser la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Municipalidad Metropolitana de Lima: Los constantes discursos del alcalde Rafael López Aliaga, como el de anular los peajes, “genera inestabilidad jurídica y eso obviamente asusta a las inversiones”, consideró Jorge Zapata, presidente de Confiep. “Preocupa a los inversionistas y retrae las inversiones. No hay que olvidarse que las inversiones son la primera fuente de desarrollo. Cuando las inversiones crecen, los países inmediatamente empiezan a despegar y lo hemos vivido nosotros en años anteriores”, resaltó.

Caso Real Plaza, ¿qué posición tiene la Confiep?

-Es imposible no hablar del caso Real Plaza. ¿Cuál es la posición que va a tomar el empresariado en este caso? Se le ha hecho la consulta a algunos empresarios y prefieren no hablar del tema.

Es un hecho lamentable, es una tragedia lo que ha ocurrido. No es que no se quiera opinar, lo que pasa es que necesitamos conclusiones de los peritajes y de los análisis que hagan los especialistas.

Mientras no tengamos esas conclusiones, ese informe final, lo que hacemos es especular y no sé si eso contribuye en algo a mejorar las cosas. Por otro lado, se debe pensar en lo que viene, revisar todo nuestro sistema porque es cierto que en las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) no se inspeccionaban estructuras, sino temas de la red contra incendios, las rutas de evacuación y otros.

Hay que calificar mejor a los inspectores, hay que buscar eliminar la corrupción también, que no podemos negar que la hay. Hay todo un trabajo por hacer y lo más importante es que no vuelva a ocurrir. Hay que fortalecer muchísimo nuestro sistema, que sea uno honesto, de calidad, con profesionales adecuados, que conozcan cada uno su trabajo y que trabajen objetivamente.

Economía peruana, lo que piensa Confiep

-Sobre la economía peruana para el 2025, ¿cuál es el sentir de los empresarios en el año preelectoral?

La economía debería ir bien, pero definitivamente tiene algunas amenazas. Una de ellas es el ambiente político, que vamos a ver si se empieza a calentar en el 2025 o recién en el 2026. Si se empieza a calentar con 40 o 50 candidaturas, pues obviamente vamos a estar preocupados y eso va a generar incertidumbre en la inversión. Si la política decanta por una buena ruta, eso se va a mitigar, va a ser mucho más manejable y las cosas pueden fluir mucho mejor.

-¿Dónde ha faltado que participe más el empresario y qué es lo que va a cambiar ahora que está liderando el gremio?

El empresario tiene que ser más protagonista. Pero, no solo este, sino también la academia y las universidades de prestigio tienen muchas cosas que decir. Los colegios profesionales también tienen que ser más protagonistas, los mismos trabajadores que tienen gremios serios, históricos. En esa tarea es que nos queremos involucrar para que no le dejemos el 100% de las decisiones a los políticos.

Es cierto que las necesidades de la ciudadanía, los reclamos y las expectativas se canalizan a través de los partidos políticos, pero cuando tenemos partidos como en el Perú -que lamentablemente han decaído mucho en su representatividad, su institucionalidad- no podemos dejarles toda la tarea.

-Algunas decisiones del Congreso de la República son cuestionadas por su impacto negativo en la economía y finanzas. ¿Qué pasa ahora con un nuevo posible retiro de los fondos de las AFP?

Sería nefasto. Ya está suficientemente perforado el sistema previsional como para que quieran seguir perforándolo. Hay que ponerle un candado a eso y es urgente. Al paso que vamos, se va a ver muy afectado el sistema previsional. Además, esto trae inestabilidad, falta de reglas claras, preocupa a las inversiones. No se puede seguir por ese camino.

Reinfo: El presidente de Confiep fue claro en decir que hay proyectos de ley en el Parlamento que deben repensarse. Además, subrayó, por ejemplo, que ya no puede ampliarse más el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Cabe recordar que el Gobierno no logró se apruebe la Ley MAPE -para la pequeña minería y minería artesanal- lo que llevó al Congreso a extender la vida del Reinfo por seis meses más.

Jorge Zapata, presidente de Confiep.

¿Más beneficios tributarios para las empresas?

-¿Cuál es su percepción del nuevo ministro de Economía, José Salardi?

El ministro ha hecho algo muy inteligente a nuestro entender, que es convocar a los gremios empresariales. Es lo más adecuado porque si uno quiere que la economía crezca, que traiga desarrollo, hay que escuchar cuáles son los problemas. Él está dispuesto a escuchar.

Otro punto que nos ha parecido muy inteligente ha sido decirnos que no nos vamos a enterar por la prensa de las medidas que se tomen, va a haber una permanente consulta y de hecho ya nos estamos reuniendo con él periódicamente.

Además, llega con esa experiencia de ProInversión, de haber destrabado, relanzado esta agencia que estaba un poco venida a menos en años anteriores.

-Contrario al anterior ministro del sector (José Arista), Salardi está de acuerdo con dar beneficios tributarios a ciertos sectores y que las nuevas Zonas Económicas Especial empiecen con 0% de impuestos, entre otros. ¿Cómo lo toma el sector privado?

Cada industria y cada zona del país tiene su propia particularidad. Hay sectores económicos que tienen que competir con otros a nivel mundial que están subvencionados, entonces requieren de algún apoyo. La mala infraestructura que tenemos en el país hace que los costos logísticos sean más elevados que en otros países. Hay que evaluar caso por caso porque hay incentivos que se tienen que dar.

Reformas estructurales en Perú

-Ya no le queda casi nada de tiempo al Gobierno de la presidenta Boluarte. ¿Hay espacio para hacer reformas?

Hay reformas que no son muy complejas de hacer. Por ejemplo, la simplificación administrativa es algo que perfectamente podría emprender este Gobierno, es simplemente ahorrarle trámites al empresario, al emprendedor, sobre todo al pequeño y al micro.

También se puede mejorar todo el sistema de contratación pública. Recientemente hemos estado con el ministro José Salardi, le hemos hecho llegar algunas propuestas.

-¿Cuáles son esas propuestas?

Que los comités de selección no sean designados por el titular de pliego, sino por un tercero.

Tenemos que hacer que los expedientes técnicos con los que se va a ejecutar una obra, un proyecto, sean de calidad. Para que sean de calidad tienen que pasar por una revisión previa.

También pensamos que los organismos que convocan a procesos de selección tienen que certificarse.

-El ministro Salardi anunció que hacia julio se alista un shock desregulatorio, ¿cree que se pueda lograr?

Se puede lograr y es cuestión de voluntad política. Vamos a ayudar al ministro para que lo saque adelante. Como decía, es una de las reformas que se pueden hacer.

-¿Cuál es el rol que tiene hoy en día la Contraloría General de la República?

SI la Contraloría va a estar para asustar al funcionario y el funcionario no quiera solucionar ningún problema y la obra se quede paralizada, esa contraloría no nos está sirviendo.

-Las mesas ejecutivas son un espacio clave para dar soluciones concretas a trabas para el sector privado. Con el ingreso de José Arista al MEF hubo muchos cambios, pero en reciente conversación con el ministro Salardi, se le daría una mayor importancia. ¿Qué tan relevante resultan estos espacios?

El ministro actual, Salardi, les ha dado otra dinámica. Los anuncios que ha hecho son distintos a los del ministro anterior y vamos a creer en sus buenas intenciones.

El impacto de la guerra comercial en Perú

-Pese a la guerra comercial, parece que en Perú no estuviéramos preocupados. Si bien las medidas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no van directamente con el país, en general, si el mundo crece menos, también nos afecta...

Claro, un mundo que crece menos a nosotros nos afecta. La política del presidente Trump es errática, eso preocupa. Lo que creemos que tiene que hacer el país, y ahí tiene una tarea el Gobierno -en particular el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y de Relaciones Exteriores (RR.EE.)-, es buscar nuevos destinos para nuestras exportaciones y asegurarnos por si haya un shock desde Estados Unidos. Siempre se necesita diversificar. No somos similares a México o Canadá de cara a Estados Unidos, eso puede “mitigar”. Pero igual hay una tarea.

El Perú de cara a las elecciones del 2026

-¿Cuál es el peor escenario que vislumbra como resultado de las elecciones del 2026?

El peor escenario es algo parecido (a cuando entró Pedro Castillo): una persona no preparada para gobernar, pero además, con pocas ganas de convocar a los mejores.

Se le puede “perdonar” que no esté preparado, pero que se asesore, que traiga un buen equipo, a los mejores ministros, que pida ayuda. Lamentablemente, Pedro Castillo no lo hizo. Entonces, una persona con ese perfil, evidentemente es un mal escenario.

-¿Cuál debería ser un primer mensaje del próximo Gobierno en el 2026?

Dar mensaje de unidad nacional. Los mensajes polarizados no son los más adecuados. Un mensaje de apuesta por la iniciativa privada, un mensaje de tratar de resolver el mal funcionamiento del Estado.

