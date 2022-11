Así, de acuerdo a cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) en ese periodo se vendieron un total de 468,43 autos seminuevos, lo que representa un aumento de 24% respecto a similar periodo del año pasado (377,113).

Además, ha superado en más del 33% lo reportado en el nivel prepandemia (enero – setiembre 2019), cuando se registraron 351,007 autos usados vendidos.

En diálogo con gestion.pe el Gerente de Estudios Económicos y Estadística de la AAP, Alberto Morisaki, explicó que este crecimiento observado a setiembre del 2022 –además del levantamiento de restricciones- responde también a la mayor oferta de este tipo de autos.

Según dijo, en el mercado existe u n mayor número de concesionarios en el sector automotor incursionando en este segmento de mercado (seminuevos), a lo que se suman mayores plataformas digitales que permiten no solo comprar autos usados, sino, venderlos.

“El hecho que más empresas formales, ya sean concesionarios o plataformas digitales entren al mercado, da más confianza a las personas que quieren adquirir estos autos seminuevos en el sentido de que tienen el respaldo que estos vehículos tienen una garantía de por medio. Esta mayor confianza lleva a una mejor respuesta por parte de la demanda (el público) por adquirir estos vehículos”, sostuvo.

Otro factor de este crecimiento responde a los problemas en las cadenas globales de suministro, lo que generó cierto desabastecimiento en la llegada de nuevos vehículos, “lo que impulsa la venta de autos seminuevos que están disponibles”.

Cambio de tendencia

Si bien a la fecha se observa un comportamiento positivo en la venta de vehículos usados, para el cierre del año la tendencia no sería la misma.

Y es que según Morisaki, aunque la cadena de suministro se está resolviendo, todavía hay problemas de abastecimiento de algunas marcas y modelos de autos nuevos , por lo que los tiempos de espera todavía pueden ser más largos que lo normal.

Otro factor que marcará el comportamiento de la demanda al cierre del 2022 y el inicio del 2023, menciona, son las condiciones económicas en las que vivirá el país, las cuales no serían nada buenas.

Mencionó que tanto las expectativas de inversión privada, así como el consumo privado no muestran un panorama alentador, a lo cual se suman las bajas expectativas de crecimiento de la economía peruana.

“Esa menor inversión privada indudablemente se va a ver reflejado en menores niveles de empleo de calidad, menores ingresos y ese menor ingreso se va a reflejar en un menor consumo general, entre los cuales figura los bienes duraderos como vehículos”, indicó.

Precisamente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reservas (BCR) esperan un crecimiento nulo (0%) de la inversión privada para este año 2022; en tanto respecto a la proyección de crecimiento del PBI, el BCR espera que crezca 3% y el MEF, 3.3%.

“Entonces en este segmento de mercado (autos usados) podría verse una desaceleración en las tasas de crecimiento. No tasas de crecimiento de 24% o de doble dígito, sino, ir reduciendo esa tasa de crecimiento en línea con el menor crecimiento de la economía”, sostuvo.

Respecto a precios, el promedio de los autos usados de varían de acuerdo a los segmentos, ya sea baja, media y alta, según datos de OLX Autos.

De este modo, el precio de un auto usado de la gama Baja, varía entre US$ 8,000 y US$ 9,500; de la gama Media varía entre US$ 10,000 y US$ 12,000; en tanto de la gama Alta, el precio tiene un rango desde los US$ 18,000 hasta los US$ 20,000.

