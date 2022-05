Los precios de los vehículos seminuevos han aumentado con respecto al cierre del 2021, y esto ha sido aún más nítido en el segmento de lujo, lo cual podría representar una oportunidad de negocio, señaló Ever Pérez, gerente comercial de OLX Autos Perú.

Mencionó que una de las principales variables para determinar el precio de un auto usado, es el valor del cero kilómetros (0km), el cual ha ido aumentando. Señaló que en el 2021, en promedio, traer un auto nuevo al Perú costaba 25% menos que ahora.

“Al inicio de este año los vehículos usados han estado incrementando entre un 15% y 20% en precios. La gestión de importación (en referencia a los costo de fletes) y los aumentos propios de vehículos (explicado en parte por la escasez de semiconductores y confinamientos en China), explican que los precios de los 0km se estén disparando, y ello se refleja en los usados”, manifestó.

Pérez destacó que este efecto en los precios es más nítido en el segmento de autos de alta gama, debido a que hay más desabastecimiento en este tipo de vehículos.

“Si hay demanda por un auto (0km), el cual no tiene stock y posiblemente no lo haya en cuatro o cinco meses, entonces el precio de su par usado se dispara. En ese sentido, se afecta más al segmento de gama alta, porque los aranceles son mayores para estos vehículos, y el proceso de traerlos es más complejo que el que pasa un gama media, pues hay mayores cuidados. Hay menor stock de gama alta en este momento, y aumentan los incentivos de tomar seminuevos”, indicó.

En ese sentido, mencionó que la compra y venta de un vehículos usados puede representar una oportunidad de negocio en este contexto.

“Después de usar el auto se puede vender al mismo precio o un poco más al pasar los meses. Hoy en día la compra de un vehículo usado es más una inversión. Si la tendencia de los vehículos (0km) va al alza, se podría optar por comprar seminuevos y luego venderlos”, puntualizó.

AFP y CTS

Pérez indicó que es posible que los retiros habilitados de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) impulsen las ventas de los vehículos seminuevos.

“Ahora esperamos un crecimiento de 25%, un poco más de lo que se esperaba inicialmente”, manifestó.

Tendencias en gama alta

Entre los modelos más solicitados entre enero y mayo del 2022 en este segmento, según OLX Autos, figuran los biplazas, sedanes con carrocería coupé, gran coupé descapotables (16.5%) y SUV de altas prestaciones (76.4%).

Con respecto a las marcas de vehículos de alta gama los más demandados (enero-mayo 2022) fueron los siguientes:

Mercedes Benz (26.2%)

Audi (22.8%)

BMW (21.3%)

Volvo (14.5%)

“Un factor por lo que hay preferencia por comprar seminuevos en gama alta, es la depreciación. En un vehículo de gama alta (0km) esta es de 30% en el primer año, y en los años sucesivos es entre 15% y 20%. Entonces, como hay gran depreciación en los primeros años, se busca este segmento en usados, pues ya no tendrían precios de, por ejemplo, US$ 40,000, sino entre US$ 20,000 y US$ 25,000″, afirmó.

Perfil de demanda y ticket promedio

Según Pérez, para OLX Autos, los que demandan más este tipo de vehículos son jóvenes de entre 25 y 34 años, seguido de los adultos entre los 35 y 50 años, los cuales, en su mayoría, están en Lima y Arequipa.

Por su parte, el precio promedio de los vehículos seminuevos de alta gama más demandados es de US$ 23,000 a US$ 24,000. Asimismo, entre otros tickets más demandados:

Baja: US$ 8,000 - US$ 9,500

Media: US$ 10,000- US$ 12,000

Alta: US$ 18,000 - US$ 20,000