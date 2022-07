María Alejandra Quintana Gallardo, directora de Solución de Controversias y Litigios en Caro & Asociados, asegura que es inconstitucional repartir o retener el dinero de un fondo cuando hay herederos. “La AFP no es titular de la cuenta. No hay un marco legal para que disponga de dicho dinero. Y no puede distribuir ni un centavo sin el visto bueno de la SBS”, resalta.

Además, explica que los herederos no tienen límite de tiempo para reclamar el dinero de los fondos de las AFP, por lo que pueden hacerlo en cualquier momento. “El derecho no caduca porque es parte de una masa patrimonial. Nadie puede restringir el derecho a la herencia”, afirma Quintana Gallardo.

La abogada considera que los herederos no reclaman el dinero de la AFP de sus fallecidos por desconocimiento. Para hacerlo, necesitan inciar un trámite de sucesión intestada, con el que son declarados herederos y tienen la facultad de disponer de la masa patrimonial (bienes inmuebles, bienes muebles, cuentas, fondos, seguros, acciones).

El proceso no es complicado, pero demanda tiempo y dinero. Emitir la inscripción de sucesión demora aproximadamente diez días. Los trámites en la notaría oscilan entre los S/ 700 y S/ 1,000. Los pagos por costos registrales no superan los S/ 100.