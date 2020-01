La Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan) planteó que el Gobierno permita a los laboratorios locales que puedan vender directamente a los pacientes medicamentos para determinados tipos de enfermedades (como crónicas), en casos en que por su situación económica no puedan acceder a ellos en las cadenas de boticas y farmacias.

La Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) aún no ha analizado la propuesta a detalle como para pronunciarse al respecto. Sin embargo, su directora ejecutiva, Ángela Flores, considera que hay otras medidas inmediatas que podrían ayudar a expandir la oferta de medicamentos en el país.

Una de ellas es permitir a los laboratorios vender medicamentos OTC (Over The Counter, por sus siglas en inglés), es decir, los que no necesitan de autorización médica para ser consumidos. Por lo general, estos son los productos de mayor demanda.

Actualmente, la ley prohibe que los laboratorios vendan medicamentos directamente a los pacientes. “Solamente podemos venderlos en las cadenas de farmacias. No nos permiten vender en los supermercados, como existe en otros países de Latinoamérica”, señala Flores, quien cree que expandir la oferta ofrecería mejores condiciones al consumidor y una mayor cercanía.

Para productos más complejos, como por ejemplo oncológicos, Flores indica que podría crearse un fondo, con mayor financiamiento, que los coberture. Este estaría controlado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas. “Hoy por hoy no están del todo coberturados. Todavía tenemos inequidades entre un paciente asegurado por el SIS, EsSalud y el sector privado”, comenta Flores.

La directora ejecutiva de Alafarpe sugiere que también se ponga el foco en la innovación, por ejemplo, para nuevas terapias, como sucede en Uruguay. “Hay una labor importante y urgente para aportar más innovación. Los últimos decretos de urgencia solo hablan de genéricos, pero no se habla de las nuevas terapias que se necesitan o de las nuevas formas de adquisición para medicamentos complejos que no están diseñados para el bolsillo de la gente”.