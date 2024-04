Tras la pandemia del Covid 19 el turismo fue uno de los más sectores que quedó más golpeados y cuya recuperación se vio postergada una y otra vez por la conflictividad social. Sin embargo, después de seis años, empieza a dar algunas señales de recuperación, según cifras que dio a conocer ComexPerú.

Un informe de ese gremio empresarial destaca que el año que pasó el ingreso de divisas por turismo receptivo alcanzó los US$3,606 millones, un aumento de 22.7% en comparación con el 2022, según cifras del Banco Central de Reserva.

Además, refiere que 3.1 millones de peruanos viajaron al exterior ese año, cifra que se aproximó a los niveles prepandemia, según datos de Migraciones.

Resultados en el 2024

Asimismo, destacó que en el primer trimestre del 2024 arribaron al Perú 768,416 turistas extranjeros, lo cual significó un crecimiento del 62.4% respecto al mismo periodo del 2023.

De esa cantidad, 124,478 turistas provinieron de EE. UU., lo que equivale al 16.2% del total de visitantes, según la Superintendencia Nacional de Migraciones. En el mismo periodo, llegaron 218,307 turistas chilenos, cual representa el 28.4% del total de visitantes.

Sólo en enero último, detalló, en base a datos de Corpac, se movilizaron 3.5 millones de pasajeros (turistas nacionales y extranjeros), en el país, cantidad que fue 25.1% mayor respecto al primer mes del 2023, y mayor en 9.1% con relación a enero del 2019.

Recordó además que, según proyecciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para este año se espera un aporte del PBI turístico del 2.9% con respecto al PBI total. El 2023 tal aporte fue del 2.8%.

Ven recuperación del sector

En el informe de Comex, se menciona declaraciones del ex titular del Mincetur, Juan Carlos Matthews, que considera que es evidente la recuperación del sector turístico, dado que el año pasado el turismo receptivo del exterior aumentó un 25% y el interno, un 30%.

En lo que va de año, en el primer trimestre, las tasas han sido el doble que el año pasado, destacó.

Temas pendientes

Aun así, Comex observa que todavía hay puntos pendientes en la agenda del sector turismo para alcanzar su máximo potencial.

En tal sentido, Juan Stoessel, CEO de Casa Andina, observa que hemos tenido casi dos años de un Gobierno que consideró nefasto, en el que (el sector turismo) retrocedió.

“La mayoría de los países hacen lo que hacían antes, nosotros todavía no llegamos a eso; estamos atrasados y tenemos que hacer mucho más, incluso más que los países vecinos. Si no tomamos medidas excepcionales, no vamos a retomar los niveles que teníamos antes”, aseveró Stoessel.

LEA TAMBIÉN: Lista completa de feriados y días no laborables 2024 en Perú

Conectividad

Para Jessica Luna, directora ejecutiva de ComexPerú, son cuatro los puntos prioritarios en los que se debe trabajar para fortalecer la conectividad, en primer lugar los accesos al Aeropuerto Jorge Chávez (solución definitiva del puente Santa Rosa, la vía expresa Santa Rosa, el intercambio Morales Duárez-Faucett, la mejora de la Av. Faucett).

En segundo lugar mencionó la concesión del tercer grupo de aeropuertos regionales; en tercero la solución del avance de obras y operación del aeropuerto de Chinchero; y en cuarto lugar la modernización y el fortalecimiento de Córpac.





Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.