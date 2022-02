Rubén Ramírez, exministro del Ambiente dio cuenta -en una conferencia de prensa, en la que no se permitieron preguntas a inicios de la semana- que se dispuso desde OEFA la “paralización de las actividades de carga y descarga de hidrocarburos en el mar peruano de parte del operador Repsol (de sus cuatro puntos) hasta que se tenga las garantías técnicas necesarias” tras el derrame de petróleo ocurrido hace 18 días.

La medida todavía en curso -dispuesto por la OEFA, que depende del Ministerio del Ambiente- implica en la práctica la paralización de las actividades en los Terminales Multiboyas número 1, 2 y 3 así como en el Terminal Monoboya T-4 operadas por la Refinería La Pampilla (Repsol) hasta que presente un plan de gestión ante derrame de hidrocarburos en el mar .

Al igual que certificaciones actualizadas de las autoridades competentes que aprueben la integridad de dichas instalaciones, donde se garantice la operatividad de los terminales, a fin de evitar daños a los componentes ambientales.

Si bien la medida -como se indica desde la OEFA- sería levantada apenas la empresa cumpla en los próximos días con “presentar el plan de gestión y documentos sustentatorios que aseguren su capacidad operativa ante algún nuevo incidente que pudiera ocurrir en los Terminales Multiboyas 1, 2 y 3 y el Monoboya T-4″, cabe preguntarse ¿qué pasará con el abastecimiento de combustible, si se toma en cuenta La Pampilla abastece al 40% del mercado interno?

¿Esta medida fue coordinada con el Ministerio de Energía y Minas para evitar un posible desabastecimiento?

Al respecto, Gestión tuvo acceso al Oficio No. 071-2022 enviado el mismo lunes 31 de enero -en la que se dispuso la medida de paralización- por el entonces ministro Eduardo González a Rubén Ramírez en la que le pide “coordinación directa” cuando se tomen este tipo de disposiciones para “tomar las previsiones para garantizar el abastecimiento del mercado interno”.

Es decir, desde el Ministerio del Ambiente (Minam) no se informó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) -con antelación- la medida que iba a tomar (paralización de Refinería La Pampilla) para tomar previsiones y evitar el desabastecimiento de combustible.

El Minem incluso le recuerda al Minam que desde la planta de la refinería La Pampilla se abastece el 40% del mercado interno de combustibles líquidos, con lo que “cualquier suspensión de sus actividades generará inevitablemente una afectación directa del abastecimiento nacional de combustibles, cuya repercusión será notaria a partir de los siguientes días producida la paralización, afectando de esta forma varios sectores que dependen de dichos combustibles, poniendo en riesgo la estabilidad económica y política del país”. (Ver carta)

¿Para cuánto días hay stock de combustible?

Un tema álgido -en estos momentos- es conocer si tras la medida de la OEFA, desde el gobierno de Castillo existe un plan de contingencia para el abastecimiento de combustible ante la paralización de la refinería de Repsol y para cuántos días hay stock.

Sobre ambos puntos, Gestión buscó la respuesta oficial del Ministerio de Energía y Minas. Este ministerio indicó -específicamente desde el área de comunicaciones- “hemos insistido, pero aún no tenemos las respuestas a sus consultas”, las mismas que fueron enviadas el lunes 31 de enero.

En tanto que desde Repsol se indicó que “ la refinería cuenta con un inventario que cumple con lo requerido por las leyes peruanas en lo que se refiere a los inventarios de productos ”. Por ley se exige un stock de 15 días. Pese a que se volvió a preguntar a la empresa, está no especificó si los 15 días que exige la norma debe contarse desde el 15 enero (fecha del derrame) u otra fecha.

La empresa agregó que “al no contar con la posibilidad de suministro de petróleo y el despacho de productos terminados para los terminales en provincia, se podrían generar tensiones en el mercado de provincias, en el suministro de combustible para aviación y para el trasporte naval ”.

Mientras tanto dice que está desplegando todos los recursos y esfuerzos para responder a la limpieza del derrame y que está en contacto permanente con las autoridades para cumplir con las nuevas exigencias y continuar con las actividades portuarias en el terminal 1, 3 y 4, que han sido ajenos al incidente del 15 de enero.

Pero, ¿para cuántos días hay stock de combustible disponible? según supo este diario, en la última reunión de la Dirección General de Hidrocarburos del Minem acontecida el lunes, se indicó que hay stock de combustible para 7 días y -hasta el momento- no se ha hecho público el plan que maneja la administración Castillo para evitar un posible desabastecimiento de combustible.

-Datos a tomar en cuenta-

¿Por qué es importante La Pampilla para el abastecimiento de petróleo?

1.- La Pampilla refina 100,000 barriles de petróleo al día, de los cuales el 40% del combustible que usa Perú se produce aquí.

2.- Su abastecimiento se da en una proporción de 50% marítimo y 50% por tierra. Las instalaciones del terminal marítimo no pueden recibir cargas por tierra ya que trasladar 100,000 barriles de petróleo por carretera no es viable técnicamente.

3.- El 85% del combustible que usa el aeropuerto internacional Jorge Chávez proviene de La Pampilla.

4.- Una importación de productos terminados, no sería posible -según la SNMPE- porque ya las plantas de abastecimiento están llenas.

5.- A lo que se suma que Petroperú no podría recibir esta capacidad porque no tiene tanques con gran capacidad de almacenamiento, mientras que la Refinería de Talara aún no opera.

OEFA y su competencia

1. Repsol presentó ante la OEFA un pedido de reconsideración a las medidas impuestas alegando que no es razonable pues generará un perjuicio mayor como un posible desabastecimiento de combustibles líquidos. “Nótese que el derrame ocurrió en el Terminal No. 2. Sin embargo, OEFA ordena la paralización de todos los terminales”.

2. Agrega que, para sustentar la necesidad de la paralización, la OEFA no ha tomado en cuenta que se encuentra en análisis la causa del derrame de petróleo ante DICAPI, “la cual podría deberse a un hecho que escapa del control de Refinería La Pampilla”, lo cual está actualmente en investigación por profesionales técnicos y autoridades competentes.

3. También dice que “carece de competencia para dictar actualizar o modificar el plan de contingencia porque la autoridad competente de manera exclusiva para la aprobación y/o actualización del plan de contingencia de nuestras instalaciones es la Dirección de Capitanías y Guardacostas – DICAPI”.