La Asociación de Hoteles y Restaurantes en La Libertad junto a los artesanos del balneario de Huanchaco (Trujillo), se pronunciaron y comunicaron su malestar tras el anuncio dado por el Ministerio de Salud sobre el cierre de playas en todo el territorio nacional del 31 de diciembre de 2021 al 1 de enero de 2022, en el marco de las próximas festividades por Año Nuevo y los contagios de la variante ómicron del COVID-19.

Paul Córdova, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes en La Libertad, indicó que esta medida restrictiva afectaría seriamente a los negocios del rubro.

“Los clientes que hicieron reservaciones (en hoteles y restaurantes por Año Nuevo) van a querer la devolución de su dinero, pero ese ya no lo disponemos porque ya ha sido usado”, indicó a RPP.

“Esto nos va a acarrear un enorme problema. Honestamente no sabemos a que se debe (cierre de playas), lejos de que la gente busque espacios libres como la playa o campo, donde hay menos probabilidades de contagio, cómo explicamos cuando los centros comerciales o vehículos de transporte público andan abarrotados”, agregó Córdova.

-Artesanos invirtieron-

Carolina Gonzales, presidenta de los artesanos en Huanchaco, señaló que esta medida es un duro golpe a las importantes inversiones que han hecho los trabajadores del sector, considerando que la provincia obtuvo sello Safe Travel como destino bioseguro.

“Entre S/ 8,000 y S/ 10,000 hemos invertido los artesanos formales... hemos planificado acciones pensando que con el turismo en fiestas por fin de año íbamos a recuperar lo que habíamos perdido en estos dos años de pandemia”, dijo.

Carolina Gonzales cuestionó que si Huanchaco tiene sello Safe Travel, por qué debería cerrar sus playas.

No entiendo, me imagino que la organización sanitaria nacional no se ha puesto en la mesa con los actores reales del turismo peruano”, sostuvo.

Playas cerradas

A raíz de los contagios de la variante Ómicron, el Minsa informó que las playas del territorio nacional estarán cerradas del 31 de diciembre de 2021 al 1 de enero de 2022 para evitar aglomeración de personas en este espacio abierto y contagios del coronavirus tras la presencia de la variante Ómicron del COVID-19 en Perú.

“Se establece la necesidad que se restrinja durante este estado de emergencia nacional (...) todo lo que tiene que ver con la ocupación de algunos espacios públicos como es el tema de las playas. (...) Asimismo, se establece a nivel nacional los días 31 de diciembre y 1 de enero de 2022 como fechas donde no se haga uso de las zonas de descanso de arenas o piedras inmediatamente colindantes con el mar, con la zona de mar, de la rivera de ríos, lagos o lagunas ni de piscinas públicas”, señaló el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Agregó que el resto de los días se podrá concurrir a las playas respetándose el aforo y las medidas establecidas por el Gobierno frente a la pandemia del coronavirus como uso de mascarilla, distanciamiento, no llevar bebidas alcohólicas ni alimentos, entre otros.

Recordemos que durante las fiestas navideñas, específicamente el sábado 25 y domingo 26 de diciembre, cientos de personas acudieron a los diversos balnearios de la capital y de la costa del Perú para veranear, lo que provocó aglomeraciones.

-Chorrillos y Miraflores-

Haciendo un hincapié en esta restricción, en los distritos de Chorrillos y Miraflores, se indicó que el acceso a las playas en ambas jurisdicciones estará prohibido desde el viernes 31 de diciembre hasta el 3 de enero del 2022.

