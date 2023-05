- ¿Cuáles son las fuentes de desarrollo económico en el distrito?

Las principales fuentes de trabajo son los restaurantes campestres, el comercio ambulatorio, también los proyectos de condominios porque demandan mano de obra de albañiles y jardineros, y la otra gran fuente es la misma Municipalidad. Aquí no existen ni fábricas ni empresas. Tampoco tenemos un agencia bancaria.

- Hace poco comenzó a operar la cadena Rústica en el distrito, ¿hay espacio aún para nuevas inversiones hoteleras?

Estimamos que hay más de 100 hectáreas que se pueden trabajar, claro, no están juntas, hablamos de terrenos de cinco a diez hectáreas . El 60% de ellas, de crecimiento comercial, están en el límite con Huarochirí con el que tenemos un conflicto limítrofe. De acuerdo a la ley, Cieneguilla es hasta la zona de Chontay, una zona muy turística, pero Huarochirí ya ha puesto un cártel cerca al centro de esparcimiento de Kankay, uno de los que fue afectado con el huaico.

- ¿En qué zonas exactamente hay espacio para estas nuevas inversiones?

Cieneguilla tiene mucho territorio, es el tercer distrito más grande de Lima, la mayor parte es cerro y también valle. Mucha gente que se dedicaba a la agricultura lo ha empezado a dejar porque sus hijos ahora tienen otra profesión; entonces, esos espacios alrededor de Mesa de Piedra o Kankay, ahí hay un crecimiento importante de restaurantes campestres, y pasando el puente hacia Alto Huarochirí también hay otros espacios que puede ser para restaurantes u hoteles.

Los restaurantes campestres y casas de campo son los favoritos de los visitantes a Cieneguilla.

- Pero, ¿ya cuentan con la zonificación adecuada?

No tiene pero nosotros estamos iniciando un reajuste. Lo que sí quiero comentar es que la zona agrícola, lo campestre, continuará siendo espacios al aire libre, se podrá construir la cocina, pero respecto a hoteles ahí podría haber un problema. La inversión hotelera podría estar en la zona de Parcelación, en la primera o segunda etapa hasta Mesa de Piedra, ahí se puede construir hoteles, el tema son las alturas permitidas. Actualmente es hasta dos. Claro, actualmente vemos algunas construcciones de más pisos pero se hicieron sin la licencia de construcción, en algunos casos se tuvo que paralizar.

- ¿Y se está evaluando hacer algún ajuste?

A partir de julio empezaremos una evaluación de reajuste para presentarle a la Comuna de Lima. Lo que vamos a proponer es que en la Avenida principal (Av. Toledo) y la Avenida A, se permitan construcciones de hasta tres pisos. Y en la zona agrícola se cambie por casa huerta 1 o 2 (permite la construcción) pero con la observación de que solo en las avenidas se pueda construir, no a la espalda de dichas calles. Yo he opinado que sean hasta cuatro pisos pero el equipo técnico está proponiendo tres. Realizar los estudios para hacer los ajustes nos tomará al menos seis meses. Y si me pregunta por qué no se cambió la zonificación antes, es que existe una ordenanza con vigencia de tres años que justamente vence en junio de este año. La propuesta final la entregaremos a finales del año.

- Otro tema es el acceso a bancos o a un centro comercial, por ejemplo, ¿hay propuestas para este tipo de inversiones?

En efecto, en Cieneguilla sufrimos para acceder a un centro comercial, no hay agencias de bancos tampoco. Recién estamos coordinando un agente del Banco de la Nación para la población. Respecto al centro comercial, muy cerca al óvalo del distrito (al frente del Aventura Park) hay un terreno de tres hectáreas que en su momento atrajo inversionistas. Extraoficialmente tengo entendido que en el último año hay una empresa privada que quiere alquilar o comprar para poner un centro comercial aunque aún no se ha acercado a la municipalidad. El otro espacio céntrico se ubica cerca a la Granja 21, aunque el terreno está en litigio.

Terrenos, entre lo formal e informal

- ¿En cuánto se han revalorizado los terrenos en el distrito?

Con la presencia de algunos condominios y el flujo turístico por las casas de campo, originó que si hace 20 años el metro cuadrado estaba US$ 30, hoy está en más de US$ 100. Solo en la Avenida Nueva Toledo, hace 10 años costaba el metro cuadrado US$ 80, hoy está en US$ 300, por eso hemos sido catalogados como uno de los distritos más caros. Lo que sucedió es que comenzamos a tener demanda de viviendas en la zona porque las oficinas que antes estaban concentradas en Lima empezaron a descentralizarse. Muchos de los que trabajaban en La Molina les convenía vivir en Cieneguilla. Hoy más del 90% de quienes circulan en el distrito tienen su casa aquí.

- Mencionó los proyectos de condominios, ¿en lo que va del año han recibido nuevas solicitudes de habilitación urbana para estos proyectos?

Cuando fui alcalde en el 2016, autorizamos los proyectos de Los Portales, Entre Ríos, Menorca, entre otros, que obtuvieron la habilitación. Sin embargo, en los últimos años, otros proyectos han comenzado a lotizar áreas y venderlos de forma irregular, sacándole la vuelta a la ley de habilitación urbana. Tienen sus hectáreas, empiezan a lotizar y otorgan títulos de acciones y derechos, entonces, cuando el nuevo propietario va a la Municipalidad para poder construir no puede, por que no cuenta con la habilitación y empiezan los problemas. También quiero alertar que existen condominios que publicitan que están ubicados en Cieneguilla, hemos notificado como a seis, cuando en realidad están en Pachacamac o en Santo Domingo de Oyeros, que es Huarochirí.

- Muchas de las viviendas afectadas por el huaico se ubicaban en zonas de invasión o lotización informal, ¿Cuál es la estrategia post lluvias?

En los cuatro últimos años (gestión anterior) se aprobaron cinco veces mas planos de lo que yo otorgué en ocho años de gestión. Yo aprobé solo a ocho asociaciones, cuando regresé este año, encontramos 40 asociaciones nuevas, muchas de ellas en cerros o quebradas, con un plano aprobado irregularmente porque en su momento no lo aprobamos debido al alto riesgo mitigable. No obstante, ante los huaicos, lo primero era ayudar a las familias, lo segundo que hemos hecho es suspender los planos y cualquier trámite que estas asociaciones quieran hacer ante la municipalidad, incluso si son pagos; todo hasta que el Indeci nos entregue un informe de riesgo con los polígonos exactos que serán inhabitables, aquellos que estén o estuvieron viviendo en esos polígonos serán reubicados por las asociaciones.

- A parte de ello, la Defensoría del Pueblo advirtió que los municipios de Lima, incluyendo Cieneguilla, no han ejecutado los recursos asignados para la atención de la emergencia...

Lo que recibimos cada distrito afectado fue S/ 100,000, pero fue después de que pasó la etapa crítica. Durante los huaicos tuvimos que hacer modificaciones presupuestarias para asignar S/ 400,000 a labores de descolmatación , cada volquete que cogió las rocas nos cobró S/ 1,200 por viaje. Con los S/ 100,000 es imposible que logre mitigar, solo para reforzar los enrocados en 200 metros lineales de río nos cuesta S/ 4 millones que hemos solicitado al gobierno regional y central y nos dicen que no tienen.

Próximas obras

En diálogo con gestion.pe, el alcalde de Cieneguilla adelantó que firmó con el Ministerio de Trabajo hasta tres fichas para impulsar empleos temporales en el distrito, para labores de limpieza de calles.

A ello se suma que este año se ejecutarán dos proyectos de pistas valorizados en S/ 3 millones en el sector Chares bajo, y en la zona Parcelación etapa 1 y 2, por casi S/ 7 millones. Ambos con recursos del Ministerio e Vivienda.

Finalmente, en su calidad de vicepresidente de la Federación de ciudades turísticas emergentes, Chávez Huaringa, indicó que en julio lanzará un concurso para que las agencias turíticas propongan nuevas rutas en Cieneguilla con la finalidad de atraer inversiones en deportes de aventura o miradores. “Ahora en Cieneguilla todo es espacios privados, por eso queremos trabajar en ofrecer espacios públicos también”, señaló, agregando que empezarán a promocionar la ruta San Pedro, Pachacamac, Cieneguilla, para evitar el tráfico que se genera en La Molina.

