Chile emitirá deuda por US$ 8,700 millones en el 2020 para reactivar economía y financiar agenda social El monto es equivalente a lo anunciado para el 2019 y estaba contemplado en su Ley de Presupuesto del próximo año. La colocación en moneda local será por un monto total de US$ 5,400 millones y en moneda extranjera por un equivalente a US$ 3,300 millones.