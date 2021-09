Perú avanza en el cultivo de productos orgánicos (libre de agroquímicos) y es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) la entidad que fiscaliza dicha producción orgánica.

Previo a la fiscalización, son las certificadoras privadas las cuales -como su mismo nombre lo indica-certifican que un área de producción en el país es orgánica o no, explica a Gestión.pe el director de Producción Orgánica del Senasa, Pedro Molina.

Así, detalla que a la fecha un total de 94,800 hectáreas de producción convencional se encuentran en proceso de transición para lograr su certificación orgánica.

Molina explica que dicho proceso tarde entre dos a tres años, por lo que de lograr esta evaluación, podrán sumarse a las 464,000 hectáreas de producción orgánica que hoy ya existen.

Pese a ello, aclara que no todas las hectáreas que ahora se encuentran en camino hacia la producción orgánica puedan lograr tal paso.

“Esas 94,000 hectáreas que están en transición no asegura que todas ellas se conviertan en orgánicas porque el productor, por una serie de razones, puede no llegar a obtener esa certificación. En el proceso de transición la certificadora evalúa al productor, el área, pide una serie de requisitos, por lo que usualmente no se certifican al 100% esos cultivos”, dijo.

Por tipo de producto

El funcionario indica que las hectáreas en el proceso de transición a la producción orgánica estás básicamente distribuidas entre cinco productos: café, cacao, banano, quinua y castañas, los cuales actualmente ya tienen certificaciones orgánicas.

De este modo, indica que el potencial para seguir migrando hacia la producción orgánica es elevada, considerando que por un lado, estos tienen una mayor cotización en el mercado internacional -principalmente Europa- y por otro, existen tierras aptas en el país para continuar su producción.

A modo de ejemplo, explicó que en el Perú hay 120,000 hectáreas de café orgánico, pero el área cultivada es de 424,000, por lo que hay una posibilidad de crecer que depende de muchos factores, como el acceso al crédito, asistencia técnica, asociación y organización entre productores.

“En el caso del cacao, hay 52,000 hectáreas de cultivo orgánico, pero la superficie cultivada es de 143,000 hectáreas. Entonces también existe una brecha importante y todo dependerá de los factores positivos que tenga el productor que desea convertir su producción de convencional a orgánica”, sostuvo.

El dato

-Perú inició el camino del cultivo de productor orgánicos en el año 2018

-Según reporte emitido por la Comisión Europea, Perú es el quinto exportador de productos orgánicos a Europa.