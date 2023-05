A pocos días de que se venza el plazo para que el Gobierno pueda legislar en materia fiscal y tributaria, el Ejecutivo aprobó un decreto legislativo relacionado al diseño, consolidación, mantenimiento y actualización de la información catastral fiscal para la valuación fiscal de los predios, y su disponibilidad para el uso de las municipalidades.

En concreto, se crea y actualiza el catastro fiscal para que sean utilizados por las más de 1,244 municipalidades que, a la fecha, no cuentan con un catastro municipal, por lo que no tienen claridad sobre el número de inmuebles que debería pagar impuesto predial . En Lima Metropolitana, solo ocho comunas tienen sus bases actualizadas. ( Gestión 11.01.23)

“Hemos aprobado este decreto legislativo que tiene rango de ley. Esto nos permite ordenar las finanzas municipales, hay algunos municipios pequeños que no podían recaudar porque no accedían a un catastro y no podían determinar su base impositiva”, dijo este jueves el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Álex Contreras.

LEA TAMBIÉN: Congreso busca ajuste periódico de RMV, pero Gobierno dice que debe pasar por diálogo social

“Así evitamos, también, que en los cambios de gestión, se pierda la base de datos. La actual gestión está trabajando por mejorar la recaudación, es una base que permitirá ordenar las finanzas públicas de las municipalidades”, anotó en una breve conferencia de prensa.

El Gobierno solicitó a inicios del 2023 facultades al Congreso para legislar por 90 días en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. Entre los temas propuestos incluyó legislar e n materia de catastro fiscal a fin de establecer las características y los usos del Catastro Fiscal, y definir la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas en el diseño, consolidación, mantenimiento y actualización de la información catastral fiscal para la valuación fiscal de los predios, y su disponibilidad para el uso de las municipalidades.

