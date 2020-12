Los operadores de casinos y salas de tragamonedas vienen retomando sus operaciones después de recibir los respectivos protocolos de bioseguridad por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Sin embargo, los nueve meses de permanecer cerrados y sin ingresos traerá un fuerte golpe al sector.

En los primeros quince días de aprobación de la Fase 4 del plan de reactivación económica, los establecimientos vienen reanudando sus actividades con un aforo del 40% y un distanciamiento social de 1.5 metros, así como la obligación de los asistentes de utilizar mascarilla y protector facial durante su visita. Además, no se ofrecerá bebidas ni alimentos.

El presidente de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja), Fernando Calderón, dijo a Gestión.pe que el Mincetur a través Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, ha pedido a los operadores que informen qué establecimientos están implementando y cuáles ya no van a abrir.

“Se estima que un 15% de casinos no volverá a abrir , pero ello se está corroborando a través del Mincetur. Se ha pedido en un plazo de cinco días (contando desde el último jueves) que los operadores confirmen qué locales están siendo implementados y cuáles no volverán a abrir. En quincena de octubre se tenía que el 10% no iba a hacerlo, pero en noviembre se llegó a la cifra actual”, explicó.

Calderón afirma que, de no haber abierto hasta quincena de diciembre, un 20% de casinos no iban a volver a operar. Sin embargo, señala que se está levantando la información a través del Mincetur para conocer el impacto definitivo.

En los primeros quince días de reinicio de operaciones un 40% de casinos y salas de tragamonedas ha vuelto a abrir sus puertas. En cuanto a los trabajadores, el presidente de Sonaja indica que las empresas están trabajando con el 30% y 40% de la planilla. Como se recuerda, este sector beneficia a 89,000 familias a nivel nacional.

Por otro lado, Calderón menciona que los locales están abriendo para tratar de mantener arrendamientos, cumplir con los proveedores, pagar y mantener las planillas, así como las obligaciones que quedaron estancadas durante este tiempo. Será un reto porque estas empresas no han recibido bonos reactivadores ni pudieron ingresar al FAE Turismo.

“La idea es poder rescatar los locales y no entrar en una pérdida total del negocio. Se va a poder generar un impuesto para fomentar el turismo. El Impuesto Selectivo al Consumo también se está produciendo”, indica.

Estima que, con el horario y aforo reducidos, no se tendrán ganancias por lo menos en seis meses. “Somos conscientes de eso. Lo importante es proyectarnos a futuro mientras vamos venciendo la enfermedad”, detalla.

Asegura que cumplirán totalmente los protocolos establecidos para que el Ministerio de Salud (Minsa) pueda evaluar y permita ampliar el aforo tal y como sucedió en los buses, restaurantes y centros comerciales.

Finalmente, Calderón proyecta una recuperación del sector a finales del año 2022.

DATO

A nivel nacional, se encuentran autorizadas 750 salas de juego. En Lima son 415 salas (55%) y en provincias 335 (45%).