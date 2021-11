Los precios de los alimentos probablemente se mantendrán elevados en el 2022 ya que las interrupciones en las cadenas de suministro globales persistirán, según el titular de Cargill Inc., quien destacó la escasez de mano de obra como uno de los mayores riesgos que enfrenta la industria.

Ya sea que se trate de procesadores de carne, camioneros, operadores de bodegas o personal portuario, el sistema alimentario mundial está experimentando una mayor competencia por trabajadores.

Las plantas no están funcionando a plena capacidad, lo que limita el suministro de alimentos y crea el potencial para mayores alzas de precios, dijo David MacLennan , director ejecutivo de la potencia agrícola.

“Pensé que la inflación en los alimentos y productos agrícolas era transitoria. Ahora ya no me parece tanto debido a la continua escasez en los mercados laborales”, dijo MacLennan en una entrevista en el foro Bloomberg New Economy en Singapur. “Ese es uno de los factores de la cadena de suministro que estamos observando con más atención”.

Los precios agrícolas se dispararon en los últimos 18 meses, avivando la inflación de los alimentos.

Los precios mundiales de los alimentos se elevaron a un máximo de una década en octubre, lo que amenaza con facturas aún más altas en las compras de alimentos y podría empeorar el hambre mundial. El ecosistema alimentario mundial está presionado debido a la falta de personal.

Malas condiciones climáticas afectaron las cosechas este año, los costos de transporte se dispararon y la escasez de mano de obra ha afectado la cadena de suministro de los alimentos. Sumado a eso, una crisis energética ha causado un brusco aumento en las facturas de fertilizantes para los agricultores de todo el mundo.