Jorge Zapata, presidente de Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) conversón con Gestión, tras la cita en el Congreso de la República.

Capeco se reunió con la presidenta de Congreso (Lady Camones), ¿qué temas trataron?

Dada la situación de incertidumbre política y de deterioro de la economía, principalmente de la inversión, hemos sugerido que el Congreso consensúe y apruebe normas para reactivar la economía y el empleo, así como también para la reforma política.

¿Qué les ha dicho ella?

Hemos encontrado buena receptividad. Se ha comprometido a formar una mesa de trabajo para modificar la Ley de Contrataciones del Estado y cambiar este sistema porque es el punto fundamental por donde viene la corrupción desde hace mucho tiempo, entre ellas, en la obra pública. Nosotros hemos sugerido que se forme una comisión.

¿Cómo sería esa comisión?

Una comisión que no solo esté conformada por congresistas, sino que involucre a la sociedad civil organizada, a Capeco, a los trabajadores de la construcción, a los colegios profesionales (ingenieros, arquitectos), a la Contraloría.

Ella se ha comprometido a activar una comisión de este tipo para evaluar una nueva Ley de Contrataciones del Estado.

¿Qué cambios centrales requiere esa ley?

Uno es darles mucho más valor a los expedientes técnicos de las obras de infraestructura. Otro cambio sería que al menos 2 de los 3 integrantes de los comités de selección para las licitaciones de obras no sean funcionarios de la misma entidad convocante como es hoy y que son designados por el titular de dicha entidad, lo que permite mayor discrecionalidad que puede llevar a actos de corrupción.

¿Qué otro tema se trató con la presidenta del Congreso?

Nosotros hemos propuesto una ley de financiamiento habitacional, de manera que los recursos para los subsidios de los programas no se programen año a año, sino en un presupuesto multianual ascendente, de manera que se cree una predictibilidad para los inversionistas.

En el tema laboral, ¿qué puntos tocaron?

Le hemos manifestado nuestra preocupación por la modificación en los reglamentos de la ley de tercerización laboral, que prohíbe esta modalidad en las actividades nucleares de las empresas, y en el de la ley de relaciones laborales que fomenta la proliferación de sindicatos y la facilidad extrema para huelgas.

¿Qué acordaron sobre este tema?

Le hemos dicho que es una mala reforma y hecha en el peor momento, cuando más necesitamos reactivar la economía y saltándose el debate y aprobación en el CNT. Además, cuenta con la opinión negativa del MEF, por lo que debe modificarse. Nos ha dicho que lo van a revisar.

El nuevo ministro de Economía apuesta por reactivar la economía mediante la recuperación de la confianza. ¿Qué tendría que hacer para esto último?

Bien haría el ministro de Economía en impulsar desde su sector que se deroguen esos decretos sobre tercerización y relaciones laborales, con lo cual podría ganar algo de confianza del empresariado; asimismo, impulsar medidas como las que estamos proponiendo: la reforma del sistema de contrataciones del Estado, ley de financiamiento habitacional, para impulsar la construcción.

Si el ministro de Economía quiere recuperar algo de confianza del inversionista, del empresariado, debería comenzar por ahí.

El premier anunció que, como alternativa a la carta fianza que se exige a los concedentes, se dará un descuento en los pagos. ¿Qué les parece esta medida?

Esa propuesta la hizo Capeco hace mucho tiempo. De lo que se trata es que, en lugar de las cartas fianza se pueden constituir fideicomisos donde la entidad ejecutora deposita el dinero y el fideicomisario, con alguna entidad supervisora, van revisado cuánto se va ejecutando y a partir de ello se van haciendo los pagos a los contratistas.

Eso evita que se den adelantos de obra y que muchas veces no se concluyan estas.

Se podrían colocar 19,000 viviendas en Lima

Entre las alternativas para dinamizar el mercado de viviendas, Jorge Zapata señala que han propuesto que el Fondo Mivivienda no suba sus tasas de interés que cobra a los bancos para que, por lo menos, los precios de las casas de interés social se puedan mantener bajas y eso dinamice en algo el mercado.

Respecto a las ventas de viviendas que se podrían lograr este año, señala que si los bonos habitacionales empiezan a llegar a tiempo (al menos ya hay la partida presupuestada), se deberían repetir los números del 2021, básicamente por las ventas en vivienda social, ya que la vivienda no social, probablemente no crezca este año.

Refirió que en Lima Metropolitana en el 2021, se vendieron entre 18,000 a 19,000 viviendas. En adquisición de vivienda nueva (programa Techo Propio) fueron 12,000. Y a nivel nacional entre 40,000 y 45,000.

Sector construcción podría caer este año en 0.5%

Jorge Zapata, presidente de Capeco, advierte que si el Gobierno no toman medidas para reactivar la inversión, probablemente el sector construcción decrezca este año. Es difícil precisar la cifra, pero podría caer 0.5%. “Hace un año teníamos S/ 19,000 millones en obras públicas paralizadas y hoy llegan a S/ 30,000 millones”, indicó.

Refirió que los costos de los materiales de construcción siguen altos, el costo del crédito hipotecario ha subido, por lo cual es muy probable que el subsector vivienda no tenga este año un buen desempeño. “En los últimos dos meses (junio y julio) las ventas de viviendas no han venido bien y en agosto tampoco están bien; esperamos una recuperación, pero el panorama no es el mejor. Estamos haciendo lo posible para que se reactive, pero si la población ha perdido capacidad adquisitiva (por la pandemia y la inflación) y los créditos hipotecarios son más caros, eso complica este mercado”, precisó.