Cada vez más empresas en el Perú abandonan las obras públicas, debido a que no se le reconoce a los contratistas los verdaderos incrementos de costos de materiales, señaló Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

En ese sentido, el representante del gremio indicó que se debe actualizar los índices del INEI sobre los costos de construcción porque no están reflejando la realidad.

“ No se le está reconociendo a los contratistas el verdadero incremento de precios , esto genera un nivel de desfinanciamiento de las empresas y también el abandono de algunas obras porque no pueden sostener esa diferencia de lo que le cuesta construir con lo que le pagan por hacerlo”, sostuvo Valdivia.

Refirió que, con datos de la Contraloría de la República, hay más de 3,000 obras públicas paralizadas en lo que va del año, que superan los S/ 20,000 millones.

“Si sabemos que las inversiones públicas son de S/ 40,000 millones, imagínense la magnitud de la paralización de las obras. No tiene ningún sentido que una obra no esté avanzando si no hay corrupción ni discrepancia de expediente técnico, sino simplemente porque no se le reconoce al contratista el incremento de los costos de materiales”, aseveró.

¿Hay penalidad si abandonan las obras?

Valdivia sostuvo que las obras siempre están protegidas y que las empresas prefieren pagar la fianza a que seguir perdiendo dinero .

“Para que te den un adelanto tienes que dar una fianza. En caso no cumplas con el proceso se ejecuta ese mecanismo. Llega un momento que es mejor pagar la finanza a seguir perdiendo dinero”, comentó.

El ejecutivo recalcó que no se trata de un incremento del presupuesto, debido a que esa medida tiene otro camino.

“Si pides un incremento de presupuesto, entonces, te lo pueden conceder e, inclusive, tienes la posibilidad de ir a un arbitraje, pero si el problema es cómo te pagan los avances de obra y ahí no hay derecho a apelar, sino simplemente aplican los índices del INEI”, anotó.

