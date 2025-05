El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, destacó el posicionamiento del Perú como un socio confiable para la inversión extranjera y el desarrollo regional.

El canciller subrayó que el país ofrece cuantiosas oportunidades de inversión que podrían captar el interés de los empresarios, especialmente del sector privado estadounidense .

“Estas oportunidades de inversión son muy saludables para la economía peruana, porque no tienen cargo de deuda, algo que me parece esencial” , sostuvo durante la clausura de la XVIII Conferencia Internacional organizada en Lima por la Americas Society y el Council of the Americas (AS/COA), en colaboración con la Cancillería peruana.

Asimismo, resaltó la significativa presencia de capital estadounidense en el país, con inversiones “amplias, profundas y amicales” que abarcan distintos sectores.

“No solamente en infraestructuras, sino también en energía y en otros temas como el de servicios, o el tema de tecnología o el tema de la economía digital”, detalló.

Canciller Schialer clausuró la XVIII Conferencia Internacional organizada por Americas Society y el Council of the Americas (AS/COA), reafirmando la confianza del país en el plano regional. Foto: Cancillería.

El ministro también abordó el contexto de la política comercial de EE.UU. bajo la administración del presidente Donald Trump, que busca la reindustrialización de su economía, señalando que “no se contrapone, sino que más bien se complementa” con las inversiones y el comercio en el extranjero, incluido el Perú.

“Más comercio significa para nosotros una mayor estabilidad, un mayor bienestar y, si eso se da gracias a un consenso estratégico con los Estados Unidos, eso significa una relación bilateral con mayor potencial”, remarcó.

Finalmente, Schialer puso énfasis en la afinidad de valores e intereses entre ambas naciones, dada su pertenencia al hemisferio occidental.

“Los norteamericanos y los peruanos somos amigos, lo hemos sido y lo vamos a seguir siendo. Eso no significa tomar ningún partido y cerrar otras puertas. Pero vamos a hacer de esta asociación una asociación virtuosa”, concluyó.