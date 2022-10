Decenas de camiones realizan largas colas en los exteriores de la refinería de La Pampilla, en Ventanilla, para abastecerse de combustible. Algunos llevan dos días esperando poder tanquear sus unidades.

“Yo estoy desde las 3 a.m. que he venido a hacer la cola. Estoy ya se viene arrastrando desde hace dos a tres meses. Antes no era así. Acá no hay ninguna explicación. Al principio nos dijeron que era por el oleaje, pero ahora no es eso. Lo cierto es que Petroperú no tiene combustible. Ellos están abasteciendo ahorita a sus grifos, por eso ocasionan toda esta cola. Anteriormente se hacían tres a cuatro vueltas en el día, ahora haces en dos días un viaje. Los grifos que yo abastezco no tienen gasolina, petróleo. Están ubicados por la Av. Canta Callao, Dominicos, Carabayllo, entre otros”, indicó Walter Rosas a Canal N.

“No estoy seguro si cargo hoy en la noche o mañana en la mañana”, añadió.

Largas colas por desabastecimiento de combustible en Ventanilla:”

Por su parte, Francisco Carmen Nuñez señaló que se ve perjudicado por las largas colas que debe realizar para abastecerse de combustible debido a que antes podía hacer más de tres viajes de Huancayo a Lima ida y vuelta a la semana, pero ahora, solo hace dos.

“He llegado a las 12 de la noche de hoy día. Mas o menos saldré a las 10 u 11 de la noche. No abastecen toda la noche. En Huancayo están desabasteciéndose algunos grifos. La semana pasada me fui a Conchán, hay un barco que está para descargar y el señor vigilante me dice que Petroperú no tiene plata para que descarguen ese barco. Yo transporto hace 30 años y nunca he visto colas, yo cargaba y me iba en el mismo día. Estamos perjudicándonos. No nos dicen porque están demorando”, manifestó.

“En los viáticos nos sale más caro. Comida, tiempo, combustible, los peajes, nos perjudicamos. Ahora llegó a Huancayo y debo volver nuevamente porque no se abastece al grifo. Llevo dos o tres productos. Voy a llevar de 90, de 95 y petróleo. Voy a repartir y nuevamente tengo que regresar mañana. O sea a la semana haré dos viajes, antes hacía tres o un poco más”, puntualizó.

