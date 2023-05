A través del Decreto de Urgencia Nº 013-2023, que se publicó el 25 de mayo en Normas Legales del diario El Peruano, se señala que se promueve un programa de fortalecimiento patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas.

El Gobierno autorizó a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se transfiera S/ 479 millones a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), entidad que se encargará de la administración del mencionado programa (que está compuesto por tres subprogramas).

Cabe indicar que, a fines de marzo, el MEF anunció también un programa de fortalecimiento patrimonial de las microfinancieras valorizado en S/ 100 millones, para garantizar la solvencia de esas entidades.

Walter Rojas, gerente de negocios de Caja Cusco, mencionó que, aunque insuficiente, la medida da posibilidad de seguir colocando créditos a las cajas.

Explicó que las utilidades de las entidades (que respaldan su patrimonio y, con ello, la posibilidad de seguir colocando créditos), mermaron tras la pandemia y por el aumento de provisiones (reservas que realizan las entidades financieras ante el posible impago de su cartera de préstamos), sobre todo en un contexto económico que es golpeado por la inflación y paralización de actividades por conflictos sociales.

“No es un monto suficiente, porque las cajas que necesitan fortalecimiento tienen un patrimonio superior a los S/ 500 millones o S/ 600 millones. Entonces, fácilmente podrían acceder más de S/ 100 millones por cada entidad. Por otro lado, hace poco, aunque no se anunció ningún reglamento para ello, se anunció que serían S/ 100 millones, por lo que al menos hay una mejora“, apuntó.

Cajas necesitan el doble

Jorge Solís, presidente de la Federación de Cajas Municipales (Fepcmac), mencionó los recursos (S/ 479 millones) que señala la medida en la práctica pueden representar más de S/ 4,700 millones en nuevos créditos a las mypes.

No obstante, indicó que ello no es suficiente si la visión es la reactivación de las empresas de ese segmento. Así, en abril, la Fepcmac señaló a Gestión que el fortalecimiento de capital debería ser de S/ 1,000 millones, que significaría S/ 10,000 millones en créditos potenciales a mypes.

Según Solis, unas 2.5 millones de mypes necesitan de financiamiento y podrían ser atendidas vía ese fortalecimiento. “Es una medida importante pero insuficiente”, apuntó.

Algunas cajas municipales podrían no acceder

Asimismo, indicó que el impacto en los créditos podría ser menor, pues dependerá de los criterios de selección de las microfinancieras a acogerse del programa. “Se necesita un programa reactivador que permita profundizar el crédito y el rescate de las mypes en el Perú”, agregó.

En particular, según la disposición, las empresas del sistema financiero que se acojan al programa deben contar con una evaluación de suficiencia de capital que cumpla con los términos y condiciones que se establezcan en el reglamento operativo a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (que debe estar disponible en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la vigencia del Decreto de Urgencia). Los resultados de la evaluación de suficiencia de capital determinan las necesidades de capital adicional.

“Está en manos de la SBS dictar el reglamento operativo y depende con qué cristal se mire el escenario financiero y económico del país. O se piensa en un programa reactivador, o un programa conservador solo para dar estabilidad al sector microfinanciero. Las empresas de microfinanzas que quieren acogerse al programa, según indica la medida, van a ser sometidas a una simulación respecto a su índice de solvencia patrimonial. Entonces, si el criterio que siga la SBS es conservador pueden determinar que, por ejemplo, algunas cajas no califiquen. Ahí se restringe el crédito y no hay el impulso”, indicó Solis.

En la misma línea, Rojas señaló que se debe evitar que la medida sea tan restrictiva como lo fue el Decreto de Urgencia Nº 037-2021, en el que se ofreció también un programa de fortalecimiento patrimonial, por más de S/ 1,600 millones, pero al que solo pudieron acceder tres de las 11 cajas municipales.

“Esta medida es casi un símil de lo que fue el fortalecimiento de S/ 1,600 millones, al que solo accedió (las cajas), Sullana, Tacna y Santa. Esto fue porque el reglamento operativo fue muy ácido, y muchas cajas no quisieron tomarlo. Lo que desincentivó a las cajas en ese momento es que, al asumir el programa, Cofide podía poner nuevos miembros en el directorio de estas. Asimismo, imponían que en un periodo de cinco años no se tenía que hacer distribución de utilidades. Esto último era lo que las limitaba más, pues los municipios no estaban de acuerdo con ello”, anotó.

Dato

De acuerdo con la norma, el plazo máximo para que las instituciones especializadas en microfinanzas puedan presentar su solicitud de acogimiento a los subprogramas de fortalecimiento patrimonial es el 30 de junio del 2024.