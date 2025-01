La región Cajamarca espera recibir más de 65,000 turistas durante los días centrales del tradicional carnaval, una de las fiestas más importantes del calendario festivo del Perú. De este total, 35,000 visitantes, nacionales y extranjeros, se concentrarán en las actividades que se desarrollen en la ciudad.

“Esperamos alcanzar esa cantidad en la ciudad, porque pedir más no es posible ya que no hay más espacio, no hay ocupabilidad de hospedaje”, afirmó Neri Huamán Cueva, titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Cajamarca.

La funcionaria comentó que mucha gente de distritos y provincias de la región va al carnaval, son visitantes de paso, es decir, que regresan ese mismo día a sus lugares de origen. Eso hace que haya una multitud durante los días principales de la fiesta, llegando a unas 100,000 personas.

Si llega más gente al carnaval, Huamán planteó trabajar en la habilitación de servicios de hospedaje en distritos cercanos como Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora. Habilitar servicios de campamento con señalización, servicios higiénicos. “Espacios adecuados legalmente con planificación, regularización”.

“No se trata de acondicionar cualquier terreno vacío para acampar a la deriva. Sabemos que están promocionado este tipo de servicio para el carnaval. Con la Red de Protección al Turista vamos a impulsar una campaña para alertar al público sobre estos servicios que se ofrecen por internet y no reúnen las condiciones para su estadía”, puntualizó.