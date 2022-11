Y es que cuando se inauguró este aeropuerto -en el año 2016- el objetivo era realizar interconexiones mediante vuelos Pisco-Cusco o Pisco - Arequipa. De este modo, inicialmente sí habían este tipo de vuelos, sin embargo, en la actualidad ello no sucede.

Frente a ello, Jáuregui señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debe revisar la concesión de este aeropuerto -hoy a cargo de la concesionaria Aeropuerto del Perú (AdP)- y de esa manera dar pie a un reanudación para los vuelos comerciales.

“El MTC tiene que revisar la concesión. El Estado tiene que entrar ahí (en la problemática) en vista que no mueven el aeropuerto, el Estado debe tomar una medida. Actualmente el aeropuerto de Pisco no tiene ninguna conectividad, solo hace sobrevuelos a las líneas de Nazca y regresa. No tiene conectividad a ningún punto, ni del Perú ni del extranjero. Tiene una buena infraestructura y esperamos que el MTC intervenga”, sostuvo.

Lo que se pierde

Jáuregui recordó que la construcción de este aeropuerto demandó una inversión de US$ 160 millones, en tanto para ese entonces se generó una gran expectativa para los empresarios, quienes también realizaron inversiones para construir hoteles o mejorar los restaurantes.

“Esas inversiones se realizaron esperando el flujo turístico próximo, pero al final nunca llegó nada, haz de cuenta que no tenemos aeropuerto”, acotó.

En efecto, al poner en marcha el aeropuerto se esperaban 33,000 pasajeros al mes (400,000 visitantes al año), pero hasta abril de este año el tráfico del aeropuerto de Pisco fue de 1,902 pasajeros, principalmente de aeronaves que realizan vuelos turísticos a las Líneas Nazca, de acuerdo a estadística del Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

En ese sentido, el ejecutivo señaló que por esta situación Paracas estaría dejando de recibir US$ 20 millones al año y en los últimos 5 años- periodo en el que el aeropuerto no ha sido usado para vuelos comerciales- cerca de US$ 100 millones.

A ello se suman los sectores que esperaban ser beneficiados con el nuevo terminal, como los taxistas, empresas agroexportadoras, turismo y comercio.

“No nos explicamos realmente como un país emergente como el Perú y una región agroexportadora, con potencial turístico y en pesquería como Ica, puedan tener un aeropuerto cerrado cuando ya se ha invertido US$ 160 millones”, sostuvo.

“Todo el que quiera llegar a Paracas tiene que llegar a Lima y eso genera mayor tiempo y sobrecostos, teniendo un aeropuerto. La reactivación de aeropuerto está en manos del MTC”, apuntó.