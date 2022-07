Han pasado seis años desde que se inauguró el aeropuerto de Pisco con la meta -por aquel entonces- de interconectar al sur del país mediante vuelos Pisco-Cusco, Pisco-Arequipa y otros destinos. El 1 de marzo del 2016, el jefe de Estado de aquella época (Ollanta Humala) estimaba que arribaría a la infraestructura aeroportuaria en promedio 400,000 visitantes al año, que implicaba la llegada de cerca de 33,000 pasajeros al mes.

“Vendrán vuelos comerciales que pueden integrar el turismo que va a Arequipa, al Cusco, porque Ica tiene muchas cosas que mostrar al mundo entero, esa es la visión que tenemos”, dijo durante su discurso en la ceremonia de inauguración. ¿Se cumplió la promesa estatal?

Lo cierto es que -abril 2022- el tráfico del aeropuerto de Pisco, de acuerdo a estadística del Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) fue de 1,902 pasajeros. En marzo el número de pasajeros descendió a 916, en febrero fue de 428 y en enero de 836, principalmente de aeronaves que realizan vuelos turísticos a las Líneas Nazca, más no de aeronaves que realizan interconexión interregional o internacional.

Ciertamente antes del COVID, Latam Airlines ofrecía la ruta Cusco-Pisco tres veces por semana, entre el 2017 y el 2019, hasta que llegó la pandemia (2020) y está ruta salió de la oferta de la aerolínea. Hasta el momento no se ha vuelto a implementar. A julio del 2022, esta gran infraestructura -que costó más de S/ 150 millones- es usada sólo por aeronaves turísticas (con turistas que arriban para visitar las Líneas de Nasca).

El concesionario del aeropuerto de Pisco Capitán FAP Renán Elías Olivera -cabe precisar- es AdP (Aeropuertos del Perú, del Grupo Sandoval)

Eduardo Jáuregui, presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur), mostró su preocupación debido a que este aeropuerto no registra interconexiones regionales ni mucho menos internacionales, lo que tiene un impacto negativo en el arribo de turistas a Paracas.

“Cuando se planteó su diseño y construcción se prometió que iban a llegar 400,000 turistas al año. Y a va por el sexto año de su creación y no arriban ni la mitad de los pasajeros prometidos, apenas el 2.7% de lo estimado, lo que retrasa el crecimiento turístico de Paracas . Ahora que necesitamos más que nunca la reactivación, no podemos darnos el lujo de tener un aeropuerto bonito y bien diseñado y que no realice los vuelos para los que fue construido”, detalló.

Para el empresario, Paracas estaría dejando de recibir US$ 40 millones al año, si se toma en cuenta a los 4000,000 pasajeros estimados con un ticket promedio de consumo de US$ 100. En seis años, se ha dejado de recibir US$ 240 millones.

-Qué falta para promover la presencia de aerolíneas-

Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai), indicó que -actualmente- el aeropuerto de Pisco, además de ser usado por las empresas que brindan el servicio turístico de sobrevuelos a las Líneas de Nazca, es utilizado también como aeropuerto alterno de Lima en casos de emergencia, pero todavía no se reactivan los vuelos interregionales.

La situación del aeropuerto de Pisco -que está siendo subutilizada- generó que a inicios del año, desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) se conformará una mesa técnica regional, a fin de resolver el entrampamiento que impide su pleno funcionamiento y uso.

¿Se han llegado a acuerdos concretos desde esta mesa técnica? Sobre el particular el gerente de Aetai dijo que se han realizado -hasta el momento- dos reuniones en la que, básicamente, se han discutido sobre la posibilidad de que sea usada para la agroexportación.

“Las reuniones con el Mincetur iban más con la idea de cómo se potenciaba este aeropuerto para movilizar carga y descongestionar el Jorge Chávez. Aunque si la meta es que la agroexportación lo utilice se necesita primero, una cámara de frio que este aeropuerto no lo tiene; dos, mayores accesos ya que la actual no es el más idónea”, agregó.

A lo que se suma cuestiones más operativas como -por ejemplo- los agentes de aduanas explicaban que para operar necesitan un código aduanero y la mayoría lo tiene en Lima, pero si empiezan a laborar desde Pisco van a necesitar un nuevo código y dejar una nueva garantía, que no cuesta menos de US$ 50,000.

Otro punto crucial es cómo se generaba el abastecimiento del combustible. “De todo ello, el ministerio tomó nota. El mapeo se lo hemos dado las aerolíneas”. ¿Qué necesitan las aerolíneas para decidirse por iniciar vuelos interregionales como lo hizo Latam Airlines hace tres años?

El representante de las aerolíneas dijo que se necesitan una “política de incentivos”. “Desde el Estado se podría plantear al concesionario (AdP) una política de incentivos. Por ejemplo, descuentos en las tarifas que aplican, entre otros. Otro punto clave es la reserva de combustible”.

En concreto para el especialista en temas aeronáuticos lo que se necesita es un diagnostico así como conocer en cuánto tiempo se van habilitar los accesos para que sea usado para la agroexportación.

-¿Plan de incentivos a la vista¨?-

Cuál es la posición del concesionario respecto a las razones por la que no se usa el aeropuerto para vuelos interregionales (o vuelos regulares comerciales). Ernesto Di Laudo, gerente de Desarrollo de Negocio de AdP, recordó que está infraestructura sí fue usada para vuelos reguladores por Latam Airlines en la que se logró movilizar a más de 10,000 pasajeros hasta el 2019.

“Con la pandemia ya no se repuso el vuelo de Latam hasta el momento. Si bien ellos han anunciado públicamente si intención de retomar este vuelo (Cusco-Pisco), todavía no hay fecha claras, pero existe la intención de reponer el vuelo este año. Estamos a la espera de la decisión que puedan tomar respecto a cuándo estarían con disponibilidad para que esta ruta vuelva a operar”, precisó.

En esa línea, el ejecutivo se mostró optimista -tras eliminación de la distancia social en los aeropuertos y apertura de los aforos- de que otras aerolíneas (además de Latam) tengan interés de operar vuelos comerciales desde Pisco en el corto o mediano plazo.

“Entendemos que el resto de las aerolíneas que operan en el mercado doméstico están evaluando la posibilidad de operar rutas con Pisco. Estamos conversando con los aerolíneas, pero entendemos que estamos en un momento positivo que nos permita proyectar que, sumado a Latam, en el corto o mediano plazo se puedan sumar más operaciones en el aeropuerto de Pisco. Estamos muy positivos de que próximamente hayan novedades”, subrayó.

¿Se está trabajando un plan de incentivos para animar a las aerolíneas? Al respecto, el ejecutivo dijo que sí se está trabajando incentivos pero no solo para el aeropuerto de Pisco sino para todos los aeropuertos regionales de la que son concesionarios. “Venimos trabajando hace bastante tiempo un plan de incentivos para todo la red de aeropuertos de provincias incluido de Pisco”.

Los incentivos -precisó- se trabajan de la mano con cada operador (aerolínea) e incluye diversos aspectos comerciales “a medida” ya que el desafió de implementar una nueva ruta demanda una serie de costos.

“Lo que tratamos de hacer es minimizar los riesgos y acompañar a la aerolínea, dándole facilidades en todo lo que representa los costos para operar. El plan de incentivos -en concreto- implica acompañar el lanzamiento de un ruta para para que las aerolíneas minimicen sus riesgos y que haya una colaboración conjunta para reducir el riesgo (costos) del lanzamiento de la ruta”, explicó.

-Uso para la agroexportación-

El ejecutivo detalló que se va a llevar adelante un estudio -como una especie de diagnostico- respecto a la posibilidad de que el aeropuerto de Pisco sea usada para la carga de exportación e importación de la agroexportación.

El estudio permitirá identificar si este servicio es posible implementar o no en el aeropuerto Iqueño.

“El potencial del aeropuerto de Pisco para que sea usado por la agroexportación lo tiene que definir un experto en la materia. Por eso es que estamos en un proceso de análisis, de propuestas técnicas, de más de cinco consultores internacionales para entender la viabilidad y factibilidad del negocio de carga para exportación e importación en Pisco”, adelantó.

