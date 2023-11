CADE 2023. Julio Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, señaló que pese a las reuniones con el Gobierno Regional, así como con el Ejecutivo, no se ha destrabado el proyecto de Majes Siguas II.

“Políticamente había la decisión de destrabar este proyecto, pero no se ha destrabado, simplemente ha quedado en el olvido, en el buen sentido de la palabra”, lamentó.

Según dijo, el sector público y privado tienen que conversar y buscar la forma de salir del problema “de arbitraje”.

“El tema no está en que el Gobernador diga una cosa y El Ejecutivo. Tenemos que sentarnos a conversar, Majes Siguas es el megaproyecto más grande del sur”, mencionó.

El representante gremial precisó que el proyecto no llega al 30% de avance. “Arequipa ha perdido 13 años. Es un proyecto que nos ha llevado al arbitraje y el Ejecutivo no está haciendo nada; la sociedad civil sí está pidiendo respuestas claras y soluciones. Si no lo piensan hacer vamos a abordar las cosas en otro contexto”, advirtió.

Empresarios regiones cuestionan medidas para reactivar economía

En otro momento, Cáceres comentó que las cámaras regionales han emitido un comunicado con cinco puntos clave, entre ellos: reactivación económica y seguridad.

En el documento, solicitan al Gobierno que asuma su responsabilidad de actuar urgentemente e implementar el plan de reactivación, generando un shock de confianza que deje de lado medidas de corte populista como la agenda 19 (laboral) y la aventura empresarial del Estado (caso Petroperú).

Asimismo, elevar propuestas para impulsar los motores de la economía del Perú. Por ejemplo: reducir la permisología para las actividades minero-energéticas, el regreso a la ley de promoción agraria, brindar sostenibilidad al Fondo Mivivienda, dialogar sobre los mecanismos de reactivación sectorial del turismo y la pesca, y terminar con los excesos de organismos como la OEFA, Sunafil, Osinergmin y otros que afectan a la actividad empresarial formal.

“En reactivación económica estamos seguros que [las medidas adoptadas] han sido insuficiente, porque la economía no está caminando, no se está tomando al toro por las astas. En ese sentido, nos preguntamos ¿en este plan de reactivación [del Gobierno] con quién lo han tratado?, ¿con quién lo han abordado? Por eso, nos vemos obligados a sacar este pronunciamiento porque el mensaje de ayer del premier Otárola es un mensaje político”, mencionó el representante gremial.

Asimismo, dijo que el Congreso solo legisla para el 30% del sector formal. “Y el 70% que es informal, ¿quién legisla para incorporamos a la economía? En el plan de reactivación no lo dice; son interrogantes que la ponemos sobre la mesa y es por eso que estamos hablando fuerte y claro”.

LEA TAMBIÉN: Gobierno anuncia el relanzamiento del Programa Reactiva Perú

En la víspera, durante su presentación en CADE Ejecutivos, el premier Alberto Otárola destacó que en materia de reactivación económica se viene implementando diversos paquetes “que han permitido un aterrizaje ante la adversidad” uno de ellos, es Reactiva Perú, el cual anunció será relanzado en diciembre.

“Antes de que acabe este año lanzaremos una ampliación mejorada del programa Reactiva Perú con tasas de interés competitivos. De esta forma, seguiremos apoyándolos en su lucha por salir adelante en medio de la crisis”, resaltó.

En esa línea, también destacó el Programa Impulso Empresarial Mype (Impulso MyPerú), el cual dijo fue pensado para que las micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas puedan continuar con su proceso de recuperación.





Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.