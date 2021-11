Durante el segundo día del foro empresarial CADE Ejecutivos 2021, se reflexionó sobre las amenazas a la institucionalidad y a la democracia a través de la sesión “La institucionalidad en el bicentenario del Perú”, a cargo de la expositora norteamericana Anne Applebaum, periodista política ganadora del premio Pulitzer; y bajo la conducción de Gonzalo Banda, analista político y profesor de la universidad Católica Santa María de Arequipa.

“En el mundo moderno socavar las instituciones democráticas desde adentro es el peligro más grande contra ella”, Applebaum inició con esta observación en la que, además, advirtió que el autoritarismo, el nacionalismo y la polarización son riesgos que impactan de manera directa en la democracia. En ese sentido, destacó que “la respuesta a una autocracia de izquierda no es una autocracia de derecha. La respuesta correcta y la tarea es la defensa del sistema democrático y el Estado de derecho que son los que salvaguardan todos nuestros intereses” resaltó la también historiadora.

También reflexionó sobre el futuro de la democracia como sistema de gobierno y los mecanismos con los que cuenta para defenderse. “El apoyo a la democracia y a su funcionamiento requiere de una masiva participación cívica, no solo de las personas, también de las empresas y demás organizaciones. Requiere de mucho esfuerzo colectivo para que siga funcionando”, señaló Applebaum.

Sus reflexiones también incluyeron los autoritarismos actuales. Por ello, recomendó a estar alertas a las señales que tienen los gobiernos que no respetan la democracia. “Estar atentos a las señales de cambiar la constitución, intento de alterar el sistema para que los jueces no sean independientes, intento de afectar los medios de comunicación para que no sean independientes, intento de socavar los poderes de cualquier entidad que lucha contra la corrupción, esas son las señales que hay prestar atención”, comentó.

Asimismo, habló de las amenazas que representan los movimientos populistas de derecha y de izquierda radical. Así, destacó algunas alertas que se deben tener en cuenta para identificar a estos regímenes y el rol que deben tener los partidos políticos en el Perú. “Cuando cualquier partido político comienza a referirse asimismo como el único partido legítimo, ‘solo nosotros tenemos el camino correcto nadie más’, donde todos los oponentes son traidores, tenemos una mala señal. Son indicadores de cambio de reglas para mantenerse en el poder”, indicó la reconocida periodista.

La ponencia de Anne Applebaum, y el análisis sobre el refuerzo de la democracia y el estado de derecho coinciden con lo señalado en la #RutaPerú Democracia Representativa, elaborada por IPAE Asociación Empresarial. En ambos casos se han destacado, como objetivo principal, lograr un adecuado equilibrio de poderes, el respeto de la libertad de prensa y de expresión, respeto de los derechos y libertades fundamentales, partidos políticos institucionalizados y ciudadanos involucrados en el quehacer público.

Por su parte, Gonzalo Banda recalcó la peligrosidad de los extremos políticos y la necesidad de fortalecer los partidos políticos para no poner en riesgo la democracia. “Esta sensación de querer estar en el poder por solo un interés propio, no para el bien común, eso es algo que debemos evitar si queremos proteger la democracia”, finalizó.