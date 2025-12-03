Con 15 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, la Comisión Agraria aprobó por mayoría el dictamen que faculta extraordinariamente al Proyecto Especial Chinecas la venta y adjudicación directa de tierras con fines agrícolas en el ámbito de su competencia territorial.

La propuesta nace de los proyectos de ley 8011/2023-CR y 9357/2023-CR.

La presidenta de la comisión, Jeny López Morales (Fuerza Popular), señaló que la iniciativa planteada tiene como objetivo promover la reactivación económica, agraria y fomentar la inversión privada en el ámbito del Proyecto Especial Chinecas.

En ese sentido, López Morales manifestó que en el texto sustitutorio propuesto se indica que el Proyecto Especial Chinecas tendrá el plazo de 5 años para realizar la venta y adjudicación de forma directa de las tierras para producción agropecuaria.

Asimismo, se establece que se podrán acoger los pequeños agricultores, asociaciones, empresas agrarias, comité de campesinos y productores agropecuarios que acrediten ser posesionarios de manera continua, pacífica y pública hasta el 31 de diciembre del 2019.

Se precisó que, no se afectarán los procesos de adjudicación directa que se vienen realizando en el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el gobierno regional de Áncash.

Dictamen de la Comisisón Agraria sobre el Proyecto Chinecas deberá ser visto ahora en el Pleno del Congreso. Foto: ANDINA

Finalmente, la venta de lotes con producción agropecuaria consolidada requiere de un Documento Técnico de Inversión y Producción (DTIP) para demostrar la inversión realizada y rentabilidad de la producción por parcela por parte del adjudicatario para calificar al proceso de financiamiento.