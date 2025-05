Diversos actores del sector han mostrado su postura en contra de este dictamen del Parlamento. Por ejemplo, para Julio Surco, presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú - Pyme Perú, " los inspectores van a ir visitar a las pequeñas empresas y van a querer ‘multar y multar’”, mencionó a RPP.

Sobre este tema, ¿qué dijo a Gestión uno de los mencionados en el dictamen del Congreso, Sunafil? En una conversación con Enrique Guevara, jefe de la entidad, dio algunos detalles.

Guevara subrayó que desde la superintendencia ya han emitido una opinión técnica al Congreso de la República señalando que no son competentes para pronunciarnos sobre la viabilidad del proyecto.

“Esto se debe a que no está directamente vinculado con cambios a la normativa de inspección laboral. En este sentido, respetamos la función del Poder Legislativo”, señaló.

Sin embargo, el superintendente adelantó que de su lado, más bien, se han presentado propuestas de normativas orientadas, por ejemplo, al fortalecimiento institucional, como el reconocimiento formal de Sunafil como ente rector en la inspección laboral , y la mejora de las condiciones del personal inspector.

Cabe mencionar que en el dictamen del proyecto que daría este bono se pidió opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Sunafil y Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Hasta la fecha que se elaboró el texto, solo se había recibido los comentarios de PCM diciendo que no tenía competencia.

“Por competencia, no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión acerca del Proyecto de Ley 9744/2024-CR, Ley que fomenta el desempeño institucional a través de bonificaciones a los trabajadores de la Sunafil”, se lee.

Bonificación para inspectores de Sunafil

Para dar detalles adicionales, vale la pena recordar lo que propone el dictamen del Congreso. En concreto, se plantean incentivos. Se propone bonificaciones que se entregarían en forma semestral, no son de carácter pensionable, ni remunerativo, no están afectas a cargas sociales y no se suma a la base para el cálculo de otro beneficio de carácter laboral.

La bonificación se entrega por un monto no mayor al 50% de la remuneración básica.

Se entregaría siempre que la Sunafil haya alcanzado al menos el 90% de los indicadores institucionales estratégicos establecidos por el MEF y evaluados en coordinación con la propia entidad.