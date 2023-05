“Estamos cerrando la norma. En concreto estoy en conversaciones con Energía y Minas y con el Ministerio del Ambiente para definir ya las intervenciones, de cuánto sería el bono que correspondería a cada una de las actividades. Queremos concentrarnos en los taxis. Estamos trabajando para emitirlo en un mes o mes y medio como máximo (la norma)”, explicó.

La meta es convertir a 10,000 autos convencionales a eléctricos en el primer año, desde el lanzamiento de este bono. ¿Es viable esta medida?

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) alertó que la propuesta gubernamental tendría inconveniente ya solo podrían beneficiarse de este bono los modelos antiguos, del año 2000 para atrás.

En concreto, para el gremio la iniciativa del Ministerio de la Producción es antitécnica . “Debido a que se requiere mucho presupuesto para realizar una conversión a auto eléctrico. A la que se añade que se requiere mucho soporte tecnológico y una reglamentación bastante completa”, explicó a Gestión el gerente técnico de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Ellioth Tarazona.

El experto recordó que Chile, por ejemplo, desde hace tres años elabora un proyecto de reglamento para transformación de vehículos convencionales a eléctricos.

“Su artículo ocho indica que solo podrán ser transformados aquellos vehículos sin elementos ni dispositivos de seguridad de control electrónico , es decir, aquellos sin freno de emergencia, sin airbag, entre otros elementos. ¿Qué vehículos carecen de estos dispositivos? básicamente los vehículos carburados, que son vehículos antiguos como el Datzum, Toyota escarabajo y otros. Ya que, a un vehículo moderno, la reconversión implica extraer el motor con todos los componentes electrónicos, que lo haría completamente inseguro”, precisó.

En esa línea, dijo que para la reconversión tenga éxito urge un marco regulatorio muy avanzado como el que se está trabajando en Chile .

-El costo de reconvertir a un auto eléctrico-

El gerente técnico de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Ellioth Tarazona, remarcó que convertir un auto convencional a uno eléctrico es muy costoso.

Desde Produce se estimaba que el costo de reconversión rodea los US$ 10,000 en cambio para la AAP es cercano a los US$ 15,000.

“Si se va a convertir vehículos antiguos y que va a costar entre US$ 10,000 a US$ 15,000. ¿Acaso no sería conveniente continuar promoviendo la conversión a GNV? ya que un vehículo nuevo a GNV bordea -el más económico- entre los US$ 10,000 a US$ 12,000. A lo que se suma que el GNV es un combustible que el Perú”, afirmó.

Por estas razones el gremio automotor no está de acuerdo con una conversión masiva . Por el contrario, está a favor de que se trabaje en una regulación de la mano de la academia y gremios que conocen los vehículos para una reconversión adecuada.

“Lo que el Estado puede hacer es promover la adquisición de vehículos nuevos. No son US$ 10,000 o US$ 15,000 sino -por ejemplo- con la exoneración del IGV. Así un vehículo eléctrico de US$ 30,000 puede bajar su precio a US$ 24,000″, apuntó.

A esta situación se agrega que para convertir a un auto eléctrico se requiere de conocimiento avanzados en temas eléctricos .

“Hay países como España y Francia en la que se hacen conversiones. ¿Quién vende el kit de conversión? Renault para convertir sus autos, en sus talleres especializados. En caso de Perú se tiene que regular los requisitos que deben tener los talleres de reconversión, así como su infraestructura y la capacitación de personal técnico . Si en 45 días empiezan a da bonos, ¿dónde están los técnicos especializados en electromovilidad?”, cuestionó.

Desde la AAP se ha dicho a Produce más que bonos, lo que se tiene que impulsar es un marco legal para que en Perú se promueva el ensamblaje de ómnibus eléctricos, así como la fabricación de vehículos menores eléctricos como motos y mototaxis, en la que el país ya tiene experiencia.

La venta de vehículos eléctricos en Perú, de acuerdo a data de la AAP, avanzó en el primer cuatrimestre de este año en 2.1% en relación a similar periodo de 2022. Se vendieron 1,321 unidades.

Lo que más compra el mercado peruano son los híbridos, que en el acumulado (hasta abril) llegó a los 1,203 unidades. El precios de uno de estos vehículos supera los US$ 20,000.

