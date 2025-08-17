El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó la actualización del Bono Justo en 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) adicionales. Esta medida está dirigida a las familias que, tras verse perjudicadas por el incumplimiento de inmobiliarias en la entrega de viviendas, recuperen su condición de elegibilidad dentro del programa Techo Propio.

La disposición quedó formalizada mediante la Resolución Ministerial N.° 201-2025-VIVIENDA. Con este refuerzo, cientos de hogares podrán retomar el proceso de adquisición de vivienda en condiciones más seguras y con mejores garantías.

VALORES ACTUALIZADOS DE LAS VIVIENDAS

La norma también actualiza los montos máximos de las viviendas que pueden adquirirse bajo la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN).

En el caso de las viviendas unifamiliares , el valor máximo será de S/ 109,000 .

, el valor máximo será de . Para edificios multifamiliares, conjuntos residenciales o quintas, el tope asciende a S/ 136,000.

Con esta actualización, el MVCS busca proteger a los hogares afectados por incumplimientos y ampliar las oportunidades de acceso a vivienda propia dentro del marco del programa Techo Propio. Según la cartera, el refuerzo económico no solo asegura continuidad en los procesos de compra interrumpidos, sino que también se enmarca en la política de mejorar la calidad de vida de más peruanos.