Los centros de abasto de la provincia de Ica cumplen siete días sin el abastecimiento regular de alimentos. Los camiones provenientes de Lima y Arequipa están varados en la Panamericana Sur debido al bloqueo en las zonas de Barrio Chino y Ocucaje, así como otros puntos al norte, reporta la Cámara de Comercio de Ica.

Pese a que la región ya fue declarada en Estado de Emergencia, todavía no hay mayor presencial policial y tampoco se ha confirmado la llegada de algún ministro de Estado, reclamó Luis Vila Gonzáles, presidente del gremio, quien denunció que algunos camiones tienen que pagar ‘cupos’ para poder desviarse por las playas y llegar a la ciudad.

El limitado ingreso de alimentos no es lo único que preocupa. Gerardo Morón, presidente del comité de Pymes en Ica, informó que son más de 60,000 micro y pequeñas empresas que se han quedado sin los suministros para afrontar la actual campaña navideña. “El 20% de los ingresos anuales de las empresas pequeñas, en el que incluímos a los pequeños artesanos, se genera en fiestas”, dijo en diálogo con gestion.pe

A ello se suma que, a nivel del impacto agrario, se estima que por día de bloqueo se deja de pagar sueldos por entre S/12 millones y S/15 millones en total , dijo Jorge Vargas Corbacho, presidente del comité de Agro. La agricultura es la segunda actividad que más inyecta ingresos a la economía de la región.

“Ica es, además, un imán de migrantes. No solo afecta mano de obra local, también aquella que llega para trabajar en las campañas grandes, como la uva de mesa, espárragos y arándanos”, indicó.

Vargas, quien opina que detrás de las protestas hay un sector de manifestantes radicales que no son de Ica, menciona que actualmente las empresas agroindustriales no tienen la capacidad de almacenamiento por lo que están suspendiendo la cosecha. “Hay otros cultivos que no están en campaña, como pallares o el algodón, pero que requieren de cuidados para evitar la propaganción de plagas, sino se hacen las labores a tiempo, puede haber un impacto mayor”, explicó.

El turismo en Ica no es ajeno a los impactos. El último fin de semana largo coincidió con el inicio de las protestas por lo que, en esas fechas, el nivel de cancelaciones alcanzó el 90%, informó Lilian Spano, presidenta del Comité de Turismo. “Para Navidad, el nivel de reservas canceladas es mayor al 50%, sobre todo, en aquellas ubicadas en la provincia de Ica. Para fin de Año aun no sabemos pero la zozobra la pagaremos los empresarios”. -¿Cree que el estado de emergencia mejorará la situación?- “Es muy tibio, debe ser contundente y con presencia del Ejército y mayor resguardo policial. No es que se declara en emergencia y se soluciona todo, hay embajadas (como la de Rusia) que ya han recomendado a sus ciudadanos que no vengan a Perú”.

Una opinión que comparte con el resto de representantes empresariales, quienes indican que el resguardo policial en Ica no ha sido reforzada. La región no cuenta con una base militar como sí lo tiene Arequipa, por ejemplo.

Al cierre de esta nota, pasajeros varados en la carretera de Ica exigían a los manifestantes llegar a treguas para dejar pasar a buses con alimentos perecibles y a personas adultas mayores, reportó RPP Noticias.