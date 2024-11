En esta edición, Best Lawyers presenta la lista de Best Lawyers y Lawyers of the Year. Estos rankings, compartidos en exclusiva con Gestión, se han erigido en una referencia fundamental para la identificación de los líderes en el campo legal peruano.

La base de la metodología es la confianza en la opinión de los propios colegas de los abogados nominados. Se da voz a miles de los abogados más destacados del Perú, quienes, a través de una encuesta exhaustiva y confidencial, evalúan a sus compañeros en función de su excelencia en diversas especialidades legales. La metodología utilizada para compilar Best Lawyers no ha sufrido cambios desde su primera edición hace más de cuatro décadas, lo que la consolida como un estándar. Para asegurar la corrección y equidad del proceso de selección, Best Lawyers emplea diversas herramientas metodológicas para identificar y corregir posibles anomalías tanto en el proceso de nominación como de votación. Alfredo Bullard Arbitration and Mediation Bullard Falla Ezcurra + Carlos A. Patrón Competition / Antitrust Law Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados Hans Flury Royle Mining Law Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados Héctor Álvarez Intellectual Property Law Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Jaime Zavala Costa Labor and Employment Law Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Jenny Caldas Environmental Law Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Jorge Pérez-Taiman Oil & Gas Law Rodrigo, Elías & Medrano Abogados José Tam Litigation Rodrigo, Elías & Medrano Abogados José Ugaz Sánchez-Moreno Criminal Defense Benites, Vargas & Ugaz Abogados Juan Carlos de los Heros Echecopar Banking and Finance Law Estudio Echecopar - member firm of Baker McKenzie International Juan Carlos Morón Urbina Administrative and Public Law Estudio Echecopar - member firm of Baker McKenzie International Liliana Espinosa Reboa Corporate and M&A Law Estudio Echecopar - member firm of Baker McKenzie International Luis Hernández Berenguel Tax Law Hernández & Cía. Abogados Luis Marcelo de Bernardis Llosa Project Finance and Development Practice Miranda & Amado María Teresa Quiñones Alayza Energy Law QA Legal Raúl Ravina Real Estate Law Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría