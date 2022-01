El Banco Central de Reserva (BCR) indicó a través de su reporte informativo que a noviembre de 2021, la balanza comercial registró un superávit de US$ 14,352 millones registrado en los últimos doce meses, alcanzando así un nuevo máximo histórico.

En términos mensuales, el superávit de la balanza comercial alcanzó US$ 1,960 millones en noviembre, superior en US$ 1,191 millones al de noviembre de 2019.

El avance corresponde a los altos términos de intercambio, principalmente de precios de productos mineros de exportación.

“Influyó también el mayor volumen exportado de productos no tradicionales. Este superávit es mayor en US$ 1,006 millones al de noviembre del año pasado. De enero a noviembre, se acumula un superávit comercial de US$ 13,104 millones, superior a lo registrado en los años previos”, precisó la entidad monetaria.

Respecto al 2020

En noviembre, las exportaciones sumaron US$ 6,115 millones, superiores en 51.9% y 43.1% a las de noviembre de 2019 y 2020, respectivamente, reflejo de los altos precios de los metales y la recuperación de la actividad global.

Así, a noviembre, las exportaciones sumaron US$ 56 832 millones, mayores en 31.8% a las de igual periodo de 2019 (50.7% frente a las de 2020).

Las exportaciones de productos tradicionales sumaron US$ 4,532 millones en noviembre, superior en 62.7% con relación a noviembre de 2019, producto de los mayores precios particularmente de harina de pescado, café, minerales e hidrocarburos.

Con respecto a noviembre de 2020, las exportaciones tradicionales fueron mayores en 53.3%.

Las ventas al exterior de productos no tradicionales ascendieron a US$ 1,562 millones en noviembre de 2021, mayores en 26.9% y 19.5% frente a las de noviembre de 2019 y 2020, respectivamente.

De enero a noviembre de 2021, las exportaciones tradicionales se incrementaron 37.8% frente al mismo periodo de 2019 (60.1% versus enero-noviembre de 2020) y las no tradicionales, 17.4% con relación a las de 2019 (28.8% frente a las del mismo periodo de 2020).

Las importaciones alcanzaron US$ 4,154 millones en noviembre, mayores en 27.5% y 25.2% a lo reportado en noviembre de 2019 y 2020, respectivamente, con incrementos generalizados en todos sus rubros, producto de la recuperación de la demanda interna y de los mayores precios.

Las compras acumuladas del exterior fueron de US$ 43,729 millones entre enero y noviembre de 2021, superiores en 16% con relación a las de similar periodo de 2019 y en 41.1% frente a las de 2020.

En noviembre de 2021, los términos de intercambio registraron un aumento de 3.7% respecto a igual mes de 2020, favorecidos por los mayores precios de exportación con un incremento de 27%, por los mayores precios del cobre, zinc, petróleo, gas y café; en tanto que los precios de importación se elevaron en 22.5%, producto de los mayores precios del petróleo e insumos (alimentos e industriales).

Con relación a octubre, los términos de intercambio aumentaron 0.2%. Los precios de las exportaciones se incrementaron 1.6%, principalmente por los mayores precios del oro y zinc mientras que los precios promedio de las importaciones aumentaron 1.4% por mayores precios de alimentos e insumos industriales.

De este modo, los términos de intercambio mantienen diecinueve meses consecutivos de crecimiento interanual, en un contexto de mayores cotizaciones de las materias primas en el mercado internacional.

Con estos resultados, el índice de términos de intercambio alcanza el valor de 117,3 cercano al récord histórico alcanzado recientemente de junio de 2021 (117,6).