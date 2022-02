Las criptomonedas se han convertido en uno de los temas de mayor expectativa en los mercados financieros, por su rápido crecimiento en valores, sobre ello el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, explica la posición y las dos grandes preocupaciones.

“No consideramos la bitcóin como un medio de pago, sino como un activo financiero altamente volátil y que la gente lo compra bajo su riesgo”, sostiene.

Así, Julio Velarde explica que, el principal problema es la validación que se realiza, y para ello se ha incorporado a las plataformas, para que se convierta en un medio de pago, lo que hace un procedimiento muy costoso, “es menos efectivo”, expresó.

El otro problema, es que va las criptomonedas van en contra del cambio climático, dado que para su desarrollo y mantenimiento de las bitcoin se tiene que seguir minando -tener una red de ordenadores conectados- y ello significa un consumo creciente de energía.

“Seguir minando bitcoin consume la energía de un país mediano, son cantidades impresionantes. Es lo menos amigable para el medio ambiente”, dijo durante la entrevista en Infox.

Julio Velarde considera que en el mundo hay tanta liquidez que hay una desesperación por buscar cualquier activo, e incluso obras de arte digital que antes no tenían tanto mérito, pero que ahora sí que tiene un valor de US$ 40 mil o US$ 50 mil.

¿Techfin o fintech?

El presidente del BCR indica que los bancos centrales no están preocupados por las fintech, sino de las grandes empresas tecnológicas como Amazon, Apple, etc., que empiezan a producir sus monedas.

Comenta que, en China, ya no se encuentra ningún cajero y es que todos los pagos se hacen con su celular usando, por ejemplo, se tiene WeChat, en el que ya no se emplean las tarjetas de crédito físicas.

“Antes que se integre el Banco Central de China, Alibaba se había convertido en el mayor prestamista para las familias”, es esa la preocupación que tienen ahora los bancos centrales.

Pero a la vez, comenta que hay toda una reconfiguración del mapa financiero en el mundo.

Julio Velarde comenta que, por ejemplo, en Estados Unidos hace 10 años, que solo 10% de los préstamos de consumos se hacían en plataformas y ahora es más del 50%. Lo mismo que en los créditos hipotecarios, que antes eran menos del 30% de plataformas ahora son 60%.

“Hay una discusión sobre el mapa financiero, este va a ser distinto en 10 años, en pagos, en créditos y en todos”, expresó.

“Los avances tecnológicos son tan grandes e inesperados que lo que pensamos ahora en cuatro no termine sucediendo”, indicó.

Perú, hacia la moneda digital

A diferencia de las criptomonedas, que no tienen un valor intrínseco; las monedas y en este caso las monedas digitales tienen un respaldo del banco central.

Julio Velarde comenta que el objetivo de la entidad es que sea un pago más eficiente, aunque por el momento considera que es muy costoso.

Toma como experiencia lo que ha realizado Brasil con el PIX, que tienen menos de un año, y ha aumentado su sistema de pagos, transferencias, en tanto en el caso del Perú se ha visto el crecimiento de una billetera electrónica que ha sido exponencial.

“Creo que el camino que debemos tener es uno en el que acompañemos el crecimiento dando pautas y fijando ciertos parámetros en las normas. No sabemos como terminará siendo la nueva geografía de pagos en el Perú”, expresó.

Detalló que, hay varios parámetros de regulación en base a la implementación, que esta sea como un banco con QR o como el sistema de interoperatividad como en Corea, aunque hay otros bancos centrales que han sido más fuertes en la regulación.

Julio Velarde cuenta que el BCR ya tiene un equipo que viene trabajando en ello, y en los próximos días se reunirá con el Banco Central de la India y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para seguir avanzando en el proceso hacia la moneda digital y los medios de pagos en el Perú.

Lo que si considera relevante es que este proceso debe ir de la mano entre el BCR y los bancos comerciales, dado la experiencia de Brasil que ello ha sido parte del éxito del PIX, y no así en otros países que han intentado el mismo trabajo.

El presidente del BCR detalla que, en un mes y medio deben terminar un borrador sobre la ruta que van a seguir en este tema, pero incluso se adelanta a decir que, “esa ruta vamos a tener que corregirlo permanentemente”.

Una de sus preocupaciones es el lavado de activos y la privacidad , que es algo en lo que están trabajando.

“Lo que estamos pensando ahora, y lo digo en borrador, es que se reemplace el cash normal, hasta un máximo S/ 10,000 por persona, para evitar un lavado de dinero”, indicó.

Lo importante -remarca Velarde - es tener un sistema de pagos eficiente, por ahora observa que en los mercado de abastos ya se usa el QR para sus pagos, “es un camino todavía por recorrer”.

