Dentro del sector de criptomonedas existen diferentes formas de generar ganancias, que forman parte de las funcionalidades de las plataformas de exchange.

Una de las que está tomando gran impulso es el staking, que se define como “fondos en garantía”, un sistema de ahorro en el cual el propietario dispone sus criptomonedas en un monedero o contrato inteligente, obteniendo un porcentaje de ganancias pasivas, solamente por mantenerlas allí guardadas.

Así, se presenta como una alternativa más simple y menos ardua a la minería de las criptomonedas. Los inversores ven en el staking la posibilidad de utilizar sus criptomonedas para generar una renta adicional.

Esta acción de ahorrar y generar ingresos pasivos se ha hecho muy popular y demandado ya que representa un mecanismo para resguardar valor, en medio de cambios socio-políticos que presenta el país.

De acuerdo con el último estudio de Binance, el 55% de usuarios reveló que posee criptomonedas como parte de una estrategia de inversión a largo plazo.

Para el caso de Perú, esta práctica de staking se ha incrementado y la usan alrededor del 30% de usuarios de la comunidad de Binance.

“Podríamos decir que esto funciona de forma similar a las cuentas de ahorro en los bancos tradicionales, solo que la gran diferencia acá es que todo es respaldado por tecnología blockchain que permite mayor flexibilidad en las finanzas personales”, señaló Bryan Benson, director de operaciones de Binance Latam.

¿Cuánto se puede ganar?

“En la búsqueda de rentabilidad, si bien el valor de mercado de la criptomoneda es una variable para tener en cuenta, es de suma importancia entender la propuesta tecnológica del proyecto detrás, o, dicho de otra forma, su valor agregado. Aquellas criptomonedas con mejor potencial tecnológico serán usualmente las que sobrevivan a la prueba del tiempo”, indicó Carlos Eduardo Bernos, country manager de Buda.com en Perú.

En comparación con alternativas de inversión más tradicionales, la volatilidad que se tiene en este mercado se convierte en un factor muy importante que se debe considerar si se decide invertir en criptomonedas.

En ese sentido, Bernos recomienda cinco puntos que debemos tener en cuenta si queremos generar ganancias al invertir en criptomonedas:

No solo mirar el valor de mercado , también el potencial tecnológico del proyecto: el precio puede bajar o subir, pero mientras una criptomoneda genere una solución, entonces tiene mayor chance de incrementar su valor de mercado y por ende obtener una ganancia en una futura venta. “ Ojo, esto no significa que con toda seguridad vaya a lograrlo. Recuerda que en este mercado las rentabilidades aseguradas no existen ”, aclara.

, el precio puede bajar o subir, pero mientras una criptomoneda genere una solución, entonces tiene mayor chance de incrementar su valor de mercado y por ende obtener una ganancia en una futura venta. “ ”, aclara. Entender la volatilidad: El valor de una criptomoneda podría variar entre 30% - 50% en un día, o incluso más si se trata de una criptomoneda con menos volumen. Si bien en el corto plazo son muy volátiles, en el largo plazo dichas fluctuaciones no serán tan significativas a medida que escala un proyecto.

Minimizar las comisiones y/o costos de transacción: Hay muchas maneras de minimizar este tipo de costos. Uno puede buscar una plataforma donde cobran comisiones de compraventa muy competitivas. “ Algunas plataformas tienen distintos costos asociados a sus gastos, los cuales finalmente trasladan a sus usuarios. Estos costos, a la larga, terminarán sumando y costándote más caro ”.

Hay muchas maneras de minimizar este tipo de costos. Uno puede buscar una plataforma donde cobran comisiones de compraventa muy competitivas. “ ”. Visualizar el mercado en su conjunto: Hay momentos donde las compras en criptomonedas superan a las ventas, y por ende el precio tiene una tendencia al alza. Por otro lado, cuando las compras son menores a las ventas, el precio tiene una tendencia a la baja. “ Entender las fuerzas de oferta y demanda nos ayuda a tener más claros los movimientos que ocurren en el mercado y así tomar decisiones más informados” .

Hay momentos donde las compras en criptomonedas superan a las ventas, y por ende el precio tiene una tendencia al alza. Por otro lado, cuando las compras son menores a las ventas, el precio tiene una tendencia a la baja. “ . No dejarse influenciar por terceros: las decisiones de inversión son personales, y la ganancia a obtener se define en función a los momentos de compra y venta. El recibir asesorías por parte de terceros no garantizan una ganancia, y lo que parece fácil puede resultar en un escenario adverso si no somos conscientes de la gestión de nuestro dinero de manera responsable. “Recomendamos siempre investigar por tu cuenta y aprender de cómo funciona el mundo cripto, así no estarás expuesto a posibles fraudes por parte de terceros que se hacen pasar por asesores financieros”

Si por el contrario, se desean minimizar los riesgos o tener una medida de respaldo, una stablecoin como USDC es una opción. “Es una criptomoneda cuyo valor tiene el respaldo en el dólar americano, lo que garantiza un activo digital estable, de fácil intercambio y que aprovecha las virtudes del blockchain”, dice Bernos.

¿Quiénes la usan?

Existen más de 16,700 tipos de divisas digitales, de los cuales el Bitcoin representa el 39%, seguida por Ethereum con el 19.4% y que en total constituyen un mercado global de 2 billones de dólares anuales.

Los países latinoamericanos con mayor actividad en esas divisas, según reportó la plataforma de estadísticas Coin Dance, son Colombia con el 45% de la región; Perú (13%); Chile (12%); México (11%) y Brasil (11%). En la región ya es posible encontrar más de 100 cajeros electrónicos habilitados para recibir este activo.

“A pesar de su inestabilidad, la tendencia indica que serán cada vez más comunes y los gobiernos se sumarán a la regulación de criptomonedas. Al momento de invertir lo importante es ser precavidos y diversificar el riesgo para soportar así las variaciones de su cotización, siendo conscientes de que a mayor utilidad mayor es el riesgo y así como podemos ganar mucho, también podemos perderlo todo”, explica Jamez Hernández, presidente y cofundador de Trust Corporate.

¿Cómo proteger tu dinero en línea?

Buenbit, plataforma digital de las Finanzas Descentralizadas (DeFi) y stablecoins, brinda 13 recomendaciones de ciberseguridad para proteger tu identidad digital y dinero en internet:

1) Conectarse siempre a redes seguras cerradas, desde el WiFi de la casa o de la oficina, y no utilizar las públicas para realizar actividades que requieran la consignación de contraseñas, como puede ser el acceso al homebanking. Antes de operar en redes WIFI públicas es preferible utilizar los datos del celular.

2) Las contraseñas óptimas deben tener las siguientes características: contar con más de ocho caracteres; incorporar números (preferentemente intercalados), mayúsculas y símbolos; no utilizar nombres propios, palabras reconocibles, fechas personales o históricas; tampoco es recomendable invertir el orden de nombres o palabras significativas; no repetir las contraseñas; y, sobre todo, mantenerlas offline para máxima seguridad.

3) Nunca utilizar la opción “Recordar tu clave”.

4) Borrar los datos de navegación, con caché incluido, con regularidad.

5) Actualizar los antivirus y el sistema operativo con frecuencia.

6) Evitar instalar aplicaciones no oficiales o bajar archivos de fuentes no confiables. Existen diversos mecanismos a partir de los cuales un ciberdelincuente puede secuestrar información particular hasta la computadora entera e impedirte el acceso. Uno de los principales malwares son los llamados “troyanos”, cuya puerta de entrada común a nuestros ordenadores suele ser la descarga de programas infectados.

7) Reducir tanto como sea posible la interconectividad de dispositivos, por ejemplo, no vincular la tablet a la notebook si no es imprescindible.

8) Habilitar los mecanismos de autenticación de dos pasos (2FA) en apps como la de Buenbit, del homebanking y de plataformas de pagos, remesas y compra y venta online que, además de la clave, pueden solicitar un mensaje de mail, SMS o algún dato accesorio.

9) Estar alerta al phishing, que son técnicas para engañar e incitar al ingreso a una página falsa que replica el formato y la estética del medio que imitan, como puede ser la institución que te brinda tu tarjeta de crédito. No cliquear en links sospechosos. Y estar muy atentos porque suele tratarse de correos con temas urgentes como el COVID-19.

10) Para entrar a la página del banco o de cualquier otra plataforma que pueda implicar movimientos de dinero, escribirla en el navegador e idealmente registrarla con un marcador como sitio favorito. Nunca ingresar a través del link de un mensaje de correo o WhatsApp.

11) Verificar siempre el remitente de los correos. Si es alguien desconocido, por ejemplo, se puede googlear. Asimismo, te recomendamos instalar un antispam.

12) Para las compras online, recomendamos evitar aquellas que no ofrezcan garantías. Es muy útil monitorear el resumen de la tarjeta de crédito y los últimos movimientos de plataformas online que permitan comprar o enviar y recibir dinero online.

13) Jamás publicar información personal en redes sociales, sobre todo, ante aplicaciones que solicitan información delicada.

Según un informe de Kaspersky Lab, de 3.7 millones de intentos de engaños en redes sociales, el 60 % surgió de páginas falsas de Facebook.

